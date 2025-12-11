Στο Μαξίμου σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι της Κρήτης – Συνάντηση με Χατζηδάκη

Στο Μέγαρο Μαξίμου αναμένονται σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι από την Κρήτη, όπου θα συναντηθούν με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. Την ίδια ώρα, αγρότες από τα μπλόκα όλης της Ελλάδας σχεδιάζουν την κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους, με αποκλεισμό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης το πρωί της Παρασκευής.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι διευρύνουν τα μπλόκα τους και κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις με νέες δράσεις, την ώρα που η κυβέρνηση προσπαθεί να επισπεύσει τις εκταμιεύσεις αποζημιώσεων και ενισχύσεων, καλώντας τους αγρότες σε συγκροτημένο διάλογο.

Στις 17.00, σήμερα Πέμπτη το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, στην οποία θα συμμετέχουν το Συντονιστικό των αγροτοκτηνοτρόφων της Κρήτης και ο Περιφερειάρχης του νησιού, Σταύρος Αρναουτάκης.

Αύριο, Παρασκευή, οι αγρότες από τα τέσσερα μπλόκα της Θεσσαλονίκης σχεδιάζουν αποκλεισμό του λιμανιού της πόλης, επιχειρώντας να φτάσουν στο σημείο με τα τρακτέρ τους, νωρίς το πρωί.

Στη Λάρισα, αγρότες αναμένεται να κινηθούν με τρακτέρ προς τα πολιτικά γραφεία βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος, ώστε να παραδώσουν τα αιτήματά τους, μεταξύ άλλων και στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Τσιάρα.

Το Σάββατο, στη Νίκαια της Λάρισας, που αποτελεί και το μεγαλύτερο μπλόκο της χώρας, προγραμματίζεται Πανελλαδική Σύσκεψη Αγροτών από όλα τα μπλόκα, όπου εκτιμάται πως θα αποφασιστεί η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Παράλληλα οι αγρότες θα εκλέξουν Επιτροπή με σκοπό να ζητήσει συνάντηση με τον πρωθυπουργό για να ξεκινήσει ο διάλογος.

Τα αιτήματα των αγροτών

Τα αιτήματα των αγροτών παραμένουν σταθερά και αφορούν πρωτίστως τη μείωση του κόστους παραγωγής, το οποίο -όπως οι ίδιοι τονίζουν- έχει καταστήσει πολλές εκμεταλλεύσεις μη βιώσιμες. Ζητούν αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία, πλαφόν στο αγροτικό ρεύμα και συνολική μείωση των τιμών σε αγροεφόδια και ζωοτροφές.

Παράλληλα, διεκδικούν κατώτατες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το πραγματικό κόστος παραγωγής και να εξασφαλίζουν αξιοπρεπές εισόδημα. Σταθερό αίτημα αποτελεί και η άμεση καταβολή όλων των οφειλόμενων ενισχύσεων και αποζημιώσεων, καθώς και η ριζική αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να αποζημιώνεται στο 100% η παραγωγή από όλους τους φυσικούς κινδύνους.

Διαβάστε επίσης