Αμετακίνητοι οι αγρότες: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις και διοργανώνουν συλλαλητήριο– Όλα τα μπλόκα
Ανυποχώρητοι στις θέσεις τους παραμένουν αγρότες και κτηνοτρόφοι, κλιμακώνοντας παράλληλα τις κινητοποιήσεις τους.
Αποφασισμένοι να μην κάνουν ούτε βήμα πίσω από τα μπλόκα εμφανίζονται οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, κλιμακώνοντας παράλληλα τις κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα. Οι καθημερινές τοπικές συνελεύσεις ανά την Ελλάδα χαράσσουν την πορεία του αγροτικού κινήματος.
Ο πρωτογενής τομέας διεκδικεί την άμεση καταβολή όλων των οφειλόμενων ενισχύσεων και αποζημιώσεων – παλαιών και νέων – κατώτατες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το πραγματικό κόστος παραγωγής, δραστική μείωση των εξόδων με αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, πλαφόν 7 λεπτών ανά κιλοβατώρα στο αγροτικό ρεύμα, καθώς και ριζική αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να καλύπτει στο 100% τόσο την παραγωγή όσο και το κεφάλαιο από κάθε κίνδυνο.
Τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στο πανελλαδικό συλλαλητήριο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στο χώρο του επιβατικού σταθμού, όπου αποφάσισε για την προσεχή Παρασκευή (12/12) η γενική συνέλευση του αγροτικού μπλόκου στα διόδια των Νέων Μαλγάρων, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των αγροτοκτηνοτροφικών κινητοποιήσεων που έχει προαναγγείλει η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων.
«Στόχος μας δεν είναι να δημιουργήσουμε κυκλοφοριακό πρόβλημα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, αλλά να διατρανώσουμε τα αιτήματά μας για την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα στη χώρα μας», ανέφερε στο ΑΠΕ ο επικεφαλής της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου Κώστας Ανεστίδης.
Όπως επισημάνθηκε, σημείο συγκέντρωσης για όλους ορίστηκε η είσοδος των διοδίων Ν. Μαλγάρων στις 10:00 το πρωί της ίδιας ημέρας και από εκεί οι συμμετέχοντες θα κινηθούν σε κοινή πορεία προς το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όπου θα πραγματοποιηθεί η κεντρική κινητοποίηση.
O χάρτης των αγροτικών κινητοποιήσεων σε όλη την Μακεδονία
Παραμένουν με τα τρακτέρ τους οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Μακεδονίας, στο μπλόκο της Μπάρας Σιάτιστας επί της Εγνατίας οδού και το σημείο ενισχύεται καθημερινά. Η κίνηση των επιβατικών οχημάτων και φορτηγών γίνεται μέσο παράκαμψης από την παλαιά Εθνική οδό Κοζάνης-Καστοριάς.
Καθημερινά αγρότες και κτηνοτρόφοι στο σημείο διανέμουν διάφορα αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα στους διερχόμενους αυτοκινητιστές.
Σταθερά στο μπλόκο που έχει στηθεί στον κόμβο Φιλώτα, στον κάθετο άξονα Κοζάνης-Φλώρινας του Πανευρωπαϊκού Άξονα Χ, παραμένουν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι.
Τα αγροτικά μπλόκα σε Θεσσαλονίκη - Κεντρική Μακεδονία
Στην Κεντρική Μακεδονία οι αποκλεισμοί στα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα συνεχίζονται, οι τοπικές δράσεις εντείνονται, ενώ δεν λείπουν και οι αιφνιδιαστικές παρεμβάσεις.
Στο μεταξύ, η παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου -ο οποίος υπενθυμίζει ότι αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα αποτελούν η διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών σε εθνικές οδούς και αεροδρόμια, καθώς και οι απρόκλητες φθορές- δεν φαίνεται να επηρεάζει τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα καθώς δηλώνουν ότι «οι κινητοποιήσεις τους θα κλιμακωθούν».
«Πράσινα Φανάρια» - Δερβένι - Νέα Μάλγαρα και Χαλκηδόνα
Παρατεταγμένα παραμένουν τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα των αγροτών και κτηνοτρόφων στα «Πράσινα Φανάρια», στο κομβικό σημείο της διασταύρωσης πριν από το αεροδρόμιο «Μακεδονία». Λίγα μέτρα πιο μπροστά, παραμένουν εγκατεστημένα αστυνομικά οχήματα οριζόντια επί τους οδοστρώματος, αποτρέποντας έτσι τυχόν μετάβαση παραγωγών στον κόμβο του αεροδρομίου, όπου τις προηγούμενες ημέρες επιχείρησαν να στήσουν δεύτερο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο.
Σε συμβολικό αποκλεισμό μίας ώρας προχωρούν καθημερινά αγρότες και κτηνοτρόφοι του δήμου Λαγκαδά, που έστησαν το μπλόκο τους στον κόμβο Δερβενίου, στη διασταύρωση της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Καβάλας με άλλες σημαντικές οδικές αρτηρίες, μεταξύ των οποίων και αυτή που οδηγεί προς τη Νέα Σάντα Κιλκίς.
Σταθερά στα διόδια Μαλγάρων, επί της Εθνικής Οδού Αθηνών - Θεσσαλονίκης, παραμένουν αγρότες του Δήμου Δέλτα και της ευρύτερης περιοχής και από την 1η Δεκεμβρίου διατηρούν κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ εκείνο προς Θεσσαλονίκη ανοίγει και κλείνει περιοδικά.
Σε αποκλεισμό δύο ωρών προχώρησαν την Τετάρτη οι συμμετέχοντες στο μπλόκο της Χαλκηδόνας, και στα δύο ρεύματα επί της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης- Έδεσσας. Σύμφωνα με μέλος της συντονιστικής επιτροπής, το σημείο έχει ενισχυθεί από συναδέλφους τους από διάφορες περιοχές της Πέλλας.
Οι συμμετέχοντες στο πρώτο μπλόκο που στήθηκε μέσα στον νομό Χαλκιδικής στα φανάρια της Νικήτης, στη Σιθωνία, παραμένουν στο σημείο και αντιπροσωπεία τους μεταβαίνει σήμερα με τα τρακτέρ και οχήματά τους στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής στον Πολύγυρο προκειμένου να επιδώσουν ψήφισμα διαμαρτυρίας. Τονίζεται ότι το συγκεκριμένο μπλόκο στήθηκε με πρωτοβουλία μελισσοκόμων και αγροτών της ευρύτερης περιοχής.
Η εικόνα σε Ημαθία - Πέλλα και Πιερία
Σε επ' αόριστον αποκλεισμό βρίσκεται από τις 3 Δεκεμβρίου το ρεύμα με κατεύθυνση τη Βέροια, επί της Εγνατίας Οδού, από αγρότες της Αλεξάνδρειας που έστησαν μπλόκο στον κόμβο Νησελίου. Οι αγρότες διατηρούν ανοιχτή μία δίοδο αποκλειστικά για οχήματα έκτακτης ανάγκης, ενώ στο σημείο έσπευσαν με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα αγρότες και κτηνοτρόφοι από την Κρύα Βρύση νομού Πέλλας.
Αγροτικό μπλόκο έχει στηθεί (2/12) και στον κόμβο Κουλούρας, με τους αγρότες και κτηνοτρόφους να προχωρούν την Τετάρτη συμβολικό αποκλεισμό των παρακαμπτηρίων οδών, διάρκειας δύο ωρών. Τονίζεται ότι ο περιορισμός της κυκλοφορίας στις παρακαμπτήριες οδούς φρενάρει ουσιαστικά τη διέλευση προς τη Βέροια, ιδιαίτερα λόγω του αγροτικού μπλόκου στον κόμβο Νησελίου Ημαθίας, όπου έχει κλείσει επ' αόριστον το ρεύμα επί της Εγνατίας Οδού και προς την πόλη.
Αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα έχουν στηθεί, επίσης, στον κόμβο Γυψοχωρίου Πέλλας επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Έδεσσας, ενώ αγρότες από τη Βεγορίτιδα και το Καϊμακτσαλάν παρέταξαν τα τρακτέρ τους στη θέση «Αλυσίδα», στη διασταύρωση της Δροσιάς Πέλλας.
Σε κινητοποιήσεις βρίσκονται και οι παραγωγοί της Σκύδρας, αγροτικό μπλόκο έστησαν αγρότες από το Δήμο Αλμωπίας στην είσοδο της Αριδαίας και οι Εδεσσαίοι συναδέλφοι τους βρίσκονται σταθερά στον περιφερειακό δρόμο, στο σημείο «Φανάρια», όπου συνήθως προχωρούν στον αποκλεισμό του σημείου από το μεσημέρι μέχρι και τις 18:00, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται αναγκαστικά μέσα από την πόλη.
Τα προαναφερόμενα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα Πέλλας, αποφάσισαν σε γενική τους συνέλευση τον αποκλεισμό του τελωνείου Σκύδρας σήμερα από το μεσημέρι και για μερικές ώρες.
Στην Πιερία, αγρότες του Αιγινίου έχουν στήσει το δικό τους μπλόκο στην είσοδο της κωμόπολης και προχωρούν σε συμβολικούς αποκλεισμούς επί της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Κατερίνης, ενώ τις τελευταίες ημέρες, με τα τρακτέρ τους βρίσκονται στον κόμβο Βαρικού αγρότες του δήμου Δίου-Ολύμπου.
Τι γίνεται σε Δράμα και Καβάλα
Σε τετράωρο αποκλεισμό, από τη μία μετά το μεσημέρι, προχώρησαν την Τετάρτη, οι οποίοι έχουν στήσει το μπλόκο τους στη διασταύρωση Κοκκινογείων-Προσοτσάνης, που αποτελεί κεντρικό σημείο σύνδεσης των οικισμών της περιοχής και οδηγεί προς τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, στο πέρασμα της Εξαπλατάνου και προς την πόλη της Δράμας.
Τονίζεται ότι στο νομό Καβάλας έχουν στηθεί τρία μπλόκα στη Χρυσούπολη, στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων και στον κόμβο της Μουσθένης στην Εγνατία οδό.
Συνεχίζει ο επ' αόριστον αποκλεισμός στον κόμβο Κερδυλλίων, επί της Εγνατίας Οδού Ν.Κερδύλλια -Σέρρες (και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας), από αγρότες και κτηνοτρόφους του νομού Σερρών. Η κυκλοφορία και διέλευση στο σημείο γίνεται μόνο από τις παρακαμπτήριες οδούς για όλα τα οχήματα και τα φορτηγά.
Συνέχεια των κινητοποιήσεων στην Κρήτη
Παραμένουν σε παλμό κινητοποιήσεων αγροτοκτηνοτρόφοι από το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και το Λασίθι. Μετά την κατάληψη του κτιρίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης , επί της παραλιακής λεωφόρου του Ηρακλείου, νωρίτερα σήμερα προχώρησαν σε κατάληψη κτιρίου της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ηρακλείου της ΑΑΔΕ.
Τα δυο κτήρια βρίσκονται ακριβώς δίπλα και όπως δηλώνουν οι αγροτοκτηνοτρόφοι, πρόθεση τους είναι να παραμείνουν και σήμερα, που αναμένεται να λάβουν εκ νέου αποφάσεις για την πορεία των κινητοποιήσεων τους.
Δείτε στον πίνακα που ακολουθεί, την κατάσταση με τα μπλόκα σε όλη τη χώρα
Η μεγαλύτερη πίεση καταγράφεται στο εθνικό οδικό δίκτυο και στους βασικούς περιφερειακούς κόμβους.
Κατάσταση
Σημείο
Περιοχή
Τύπος
ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ
Κόμβος Νίκαιας – Εθνική Οδός
Θεσσαλία
Εθνική Οδός
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Κόμβος Πλατυκάμπου – Λάρισα
Θεσσαλία
Τοπικό
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Ριζόμυλος – Παλαιά Ε.Ο. Βόλου-Λάρισας
Θεσσαλία
Τοπικό
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Κόμβος Χρυσούπολης (Νέστου)
Α. Μακεδονία
Εθνική Οδός
ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ
Κόμβος Κουρλαμπά – Εθνική Οδός 111
Δυτική Ελλάδα
Εθνική Οδός
ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ
Κόμβος Μαλαχιά – Άργος (Πύλη Εισόδου)
Πελοπόννησος
Εθνική Οδός
ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ
Διόδια Μαλγάρων – Εθνική Οδός
Κ. Μακεδονία
Εθνική Οδός
ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ
Πράσινα Φανάρια (Θέρμη) – Θεσσαλονίκη
Κ. Μακεδονία
Εθνική Οδός
ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ
Κόμβος Θήβας – Εθνική Οδός (90ό χλμ)
Στερεά Ελλάδα
Εθνική Οδός
ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ
Κάστρο Βοιωτίας – Εθνική Οδός
Στερεά Ελλάδα
Εθνική Οδός
ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ
Κόμβος Μπράλου – Φθιώτιδα
Στερεά Ελλάδα
Εθνική Οδός
ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ
Ε65 – Μπλόκο Καρδίτσας
Θεσσαλία
Εθνική Οδός
ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ
Ε65 – Διόδια Λόγγου (Τρίκαλα)
Θεσσαλία
Εθνική Οδός
ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ
Κόμβος Μικροθηβών – Μαγνησία
Θεσσαλία
Εθνική Οδός
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Κόμβος Ξυνιάδας – Δομοκός / Ε65
Φθιώτιδα
Εθνική Οδός
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Κόμβος Δερβενίου – Θεσσαλονίκη
Κ. Μακεδονία
Εθνική Οδός
ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ
Χαλκηδόνα – Θεσσαλονίκη
Κ. Μακεδονία
Εθνική Οδός
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Κόμβος Γυψοχωρίου – Πέλλα
Κ. Μακεδονία
Τοπικό
ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ
Κόμβος Φιλώτα – Κοζάνη–Φλώρινα
Δ. Μακεδονία
Τοπικό
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Τελωνείο Νίκης – Φλώρινα
Δ. Μακεδονία
Σύνορα
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ
Τελωνείο Ευζώνων – Κιλκίς
Κ. Μακεδονία
Σύνορα
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ
Τελωνείο Δοϊράνης – Κιλκίς
Κ. Μακεδονία
Σύνορα
ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ
Τελωνείο Προμαχώνα – Σέρρες
Α. Μακεδονία
Σύνορα
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Τελωνείο Κήπων – Έβρος
Θράκη
Σύνορα
ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ
Κόμβος Ορμενίου – Βόρειος Έβρος
Θράκη
Σύνορα
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Κόμβος Δυτικής Κομοτηνής – Εγνατία
Θράκη
Εθνική Οδός
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Κόμβος Μουσθένης – Εγνατία
Α. Μακεδονία
Εθνική Οδός
ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ
Κιάτο – Πλευρικά Διόδια
Πελοπόννησος
Εθνική Οδός
ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ
Εθνική Οδός Κορίνθου-Πατρών
Πελοπόννησος
Εθνική Οδός
ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ
Μεσσήνη – Παλαιός Σταθμός ΟΣΕ
Πελοπόννησος
Τοπικό
ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ
Παγκρήτιο Στάδιο Ηρακλείου
Κρήτη
Τοπικό
ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ
Κόμβος Σούδας – Χανιά
Κρήτη
Τοπικό
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Αεροδρόμιο Χανίων (Ι. Δασκαλογιάννης)
Κρήτη
Τοπικό
ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ
Λιμάνι Ηρακλείου
Κρήτη
Τοπικό
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Αεροδρόμιο Ηρακλείου (Ν. Καζαντζάκης)
Κρήτη
Τοπικό
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Κόμβος Νέων Κερδυλίων – Σέρρες
Α. Μακεδονία
Εθνική Οδός
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Λούρος – Πρέβεζα
Ήπειρος
Εθνική Οδός
ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ
Λιμάνι Μυτιλήνης
Βόρειο Αιγαίο
Τοπικό
ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ
Κόμβος Κάτω Αχαΐας – Εθνική Οδός
Δυτική Ελλάδα
Εθνική Οδός
ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ
Κόμβος Αγγελοκάστρου – Αιτωλοακαρνανία
Δυτική Ελλάδα
Εθνική Οδός
ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ
Διόδια Σιάτιστας – Εγνατία Οδός
Δ. Μακεδονία
Εθνική Οδός
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Κόμβος Άρνισσας – Πέλλα
Κ. Μακεδονία
Τοπικό
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Κόμβος Καλπακίου – Ιωάννινα
Ήπειρος
Σύνορα
ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ
Λεχαινά – Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης
Δυτική Ελλάδα
Εθνική Οδός
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Ερυθρές (Κριεκούκι) – Αττική
Αττική
Εθνική Οδός
ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ
Γέφυρα Σελινούντα – Αίγιο
Δυτική Ελλάδα
Τοπικό
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Τελωνείο Εξοχής – Δράμα
Α. Μακεδονία
Σύνορα
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Τούνελ Κατερίνης – Πιερία
Κ. Μακεδονία
Εθνική Οδός
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Διόδια Ακτίου – Βόνιτσα
Δυτική Ελλάδα
Εθνική Οδός
ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ
Μεγάλα Χωράφια – Χανιά
Κρήτη
Τοπικό
ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ
Κόμβος Πύργου – Ηλεία
Δυτική Ελλάδα
Εθνική Οδός
ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ
Κόμβος Μαραθιάς – Αμαλιάδα
Δυτική Ελλάδα
Εθνική Οδός
ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ
Γέφυρα Ευρώτα – Σπάρτη
Πελοπόννησος
Τοπικό
ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ
Είσοδος Σπάρτης (Γέφυρα Μορέα)
Πελοπόννησος
Τοπικό
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Παχιά Άμμος – Λασίθι
Κρήτη
Τοπικό
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Κόμβος Κουλούρας – Ημαθία
Κ. Μακεδονία
Εθνική Οδός
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Κόμβος Νησελίου – Ημαθία
Κ. Μακεδονία
Εθνική Οδός
ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ
Κόμβος Πεζών – Ηράκλειο
Κρήτη
Τοπικό
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Διασταύρωση Βαγίων – Παλαιά Εθνική Οδός
Στερεά Ελλάδα
Τοπικό
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Διασταύρωση Μαυρολεύκης – Δράμα
Α. Μακεδονία
Τοπικό
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Διασταύρωση Κοκκινογείων (Προσοτσάνη) – Δράμα
Α. Μακεδονία
Τοπικό
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Κόμβος Τρίγλιας – Χαλκιδική
Κ. Μακεδονία
Εθνική Οδός
ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ
Κόμβος Νέων Μουδανιών – Χαλκιδική
Κ. Μακεδονία
Εθνική Οδός
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Φανάρια Νικήτης – Χαλκιδική
Κ. Μακεδονία
Τοπικό
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Φίλιπποι – Καβάλα
Α. Μακεδονία
Τοπικό
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Γέφυρα Άρτας – Άρτα
Ήπειρος
Τοπικό
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Κομπότι – Άρτα
Ήπειρος
Τοπικό
ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ
Γέφυρα Ξηροπήγαδου – Ναυπακτία
Δυτική Ελλάδα
Τοπικό
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Κόμβος Αταλάντης – Φθιώτιδα
Στερεά Ελλάδα
Εθνική Οδός
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Σπερχειάδα – Φθιώτιδα
Στερεά Ελλάδα
Τοπικό
ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ
Χανδρινού – Μεσσηνία
Πελοπόννησος
Τοπικό
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Γερακάρι (Αγιόκαμπος) – Λάρισα
Θεσσαλία
Τοπικό
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Διασταύρωση Πυργετού – Δέλτα Πηνειού
Θεσσαλία
Τοπικό
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Ελασσόνα – Λάρισα
Θεσσαλία
Τοπικό
ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ
Γέφυρα Ευήνου – Ιόνια Οδός
Δυτική Ελλάδα
Εθνική Οδός
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Ιστιαία – Βόρεια Εύβοια
Στερεά Ελλάδα
Τοπικό
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Κήρινθος – Μαντούδι
Στερεά Ελλάδα
Τοπικό
ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ
Κόμβος Λιβαδοχωρίου – Λήμνος
Βόρειο Αιγαίο
Τοπικό
ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ
Γέφυρα Σερβίων – Κοζάνη
Δ. Μακεδονία
Τοπικό
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ
Λιμάνι Ηγουμενίτσας
Ήπειρος
Τοπικό
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Γέφυρα Νέδας (Γιαννιτσοχώρι) – Ηλεία
Δυτική Ελλάδα
Εθνική Οδός
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Αιγίνιο – Πιερία
Κ. Μακεδονία
Τοπικό
ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ
Τελωνείο Σκύδρας – Πέλλα
Κ. Μακεδονία
Σύνορα
ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ
Δροσιά (Θέση Αλυσίδα) – Πέλλα
Κ. Μακεδονία
Τοπικό
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Μεσημέρι – Έδεσσα
Κ. Μακεδονία
Τοπικό
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Κόμβος Αντιγόνου – Φλώρινα
Δ. Μακεδονία
Τοπικό
ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ
Κόμβος Σταδίου – Τρίπολη
Πελοπόννησος
Τοπικό
ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ
Είσοδος Μεγαλόπολης – Αρκαδία
Πελοπόννησος
Τοπικό
ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ
Μολάοι – Λακωνία
Πελοπόννησος
Τοπικό
ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ
Επαρχιακή Οδός Ζακύνθου-Κερίου (Εθνικό Στάδιο)
Ιόνια Νησιά
Τοπικό
ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ
Είσοδος Αργοστολίου (Κόμβος Μαρίνου)
Ιόνια Νησιά
Τοπικό
ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ
Κόμβος Γλαύκου – Περιμετρική Πάτρας
Δυτική Ελλάδα
Εθνική Οδός
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Είσοδος Αριδαίας – Αλμωπία
Κ. Μακεδονία
Τοπικό
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Κόμβος Βαρικού – Πιερία
Κ. Μακεδονία
Εθνική Οδός
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Κόμβος Παραλίμνης – Γιαννιτσά
Κ. Μακεδονία
Τοπικό
ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ
Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας
Στερεά Ελλάδα
Εθνική Οδός
ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ
Αυτοκινητόδρομος Κορίνθου-Καλαμάτας (Τρίπολη)
Πελοπόννησος
Εθνική Οδός
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Κόμβος Καναλίων – Μαγνησία
Θεσσαλία
Τοπικό
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου (Διόδια)
Δυτική Ελλάδα
Εθνική Οδός
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Είσοδος Καλαβρύτων
Δυτική Ελλάδα
Τοπικό
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Διασταύρωση Κεφαλαρίου – Δράμα
Α. Μακεδονία
Εθνική Οδός
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ
Κέντρο Πόλης Ρόδου
Νότιο Αιγαίο
Τοπικό
ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ
Διοικητήριο Καβάλας
Α. Μακεδονία
Τοπικό
ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Κόμβος Κοκκαρίου – Σάμος
Βόρειο Αιγαίο
Τοπικό
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
Λιμάνι Θεσσαλονίκης
Κ. Μακεδονία
Συγκέντρωση
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
Μπλόκο Ε65 (Τρίκαλα)
Θεσσαλία
Συγκέντρωση
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
Πολιτιστικό Κέντρο Νίκαιας – Λάρισα
Θεσσαλία
Συγκέντρωση