Αμετακίνητοι οι αγρότες: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις και διοργανώνουν συλλαλητήριο– Όλα τα μπλόκα

Αποφασισμένοι να μην κάνουν ούτε βήμα πίσω από τα μπλόκα εμφανίζονται οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, κλιμακώνοντας παράλληλα τις κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα. Οι καθημερινές τοπικές συνελεύσεις ανά την Ελλάδα χαράσσουν την πορεία του αγροτικού κινήματος.

Ο πρωτογενής τομέας διεκδικεί την άμεση καταβολή όλων των οφειλόμενων ενισχύσεων και αποζημιώσεων – παλαιών και νέων – κατώτατες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το πραγματικό κόστος παραγωγής, δραστική μείωση των εξόδων με αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, πλαφόν 7 λεπτών ανά κιλοβατώρα στο αγροτικό ρεύμα, καθώς και ριζική αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να καλύπτει στο 100% τόσο την παραγωγή όσο και το κεφάλαιο από κάθε κίνδυνο.

Τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στο πανελλαδικό συλλαλητήριο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στο χώρο του επιβατικού σταθμού, όπου αποφάσισε για την προσεχή Παρασκευή (12/12) η γενική συνέλευση του αγροτικού μπλόκου στα διόδια των Νέων Μαλγάρων, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των αγροτοκτηνοτροφικών κινητοποιήσεων που έχει προαναγγείλει η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων.

«Στόχος μας δεν είναι να δημιουργήσουμε κυκλοφοριακό πρόβλημα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, αλλά να διατρανώσουμε τα αιτήματά μας για την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα στη χώρα μας», ανέφερε στο ΑΠΕ ο επικεφαλής της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου Κώστας Ανεστίδης.

Όπως επισημάνθηκε, σημείο συγκέντρωσης για όλους ορίστηκε η είσοδος των διοδίων Ν. Μαλγάρων στις 10:00 το πρωί της ίδιας ημέρας και από εκεί οι συμμετέχοντες θα κινηθούν σε κοινή πορεία προς το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όπου θα πραγματοποιηθεί η κεντρική κινητοποίηση.

O χάρτης των αγροτικών κινητοποιήσεων σε όλη την Μακεδονία

Παραμένουν με τα τρακτέρ τους οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Μακεδονίας, στο μπλόκο της Μπάρας Σιάτιστας επί της Εγνατίας οδού και το σημείο ενισχύεται καθημερινά. Η κίνηση των επιβατικών οχημάτων και φορτηγών γίνεται μέσο παράκαμψης από την παλαιά Εθνική οδό Κοζάνης-Καστοριάς.

Καθημερινά αγρότες και κτηνοτρόφοι στο σημείο διανέμουν διάφορα αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα στους διερχόμενους αυτοκινητιστές.

Σταθερά στο μπλόκο που έχει στηθεί στον κόμβο Φιλώτα, στον κάθετο άξονα Κοζάνης-Φλώρινας του Πανευρωπαϊκού Άξονα Χ, παραμένουν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι.

Τα αγροτικά μπλόκα σε Θεσσαλονίκη - Κεντρική Μακεδονία

Στην Κεντρική Μακεδονία οι αποκλεισμοί στα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα συνεχίζονται, οι τοπικές δράσεις εντείνονται, ενώ δεν λείπουν και οι αιφνιδιαστικές παρεμβάσεις.

Στο μεταξύ, η παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου -ο οποίος υπενθυμίζει ότι αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα αποτελούν η διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών σε εθνικές οδούς και αεροδρόμια, καθώς και οι απρόκλητες φθορές- δεν φαίνεται να επηρεάζει τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα καθώς δηλώνουν ότι «οι κινητοποιήσεις τους θα κλιμακωθούν».

«Πράσινα Φανάρια» - Δερβένι - Νέα Μάλγαρα και Χαλκηδόνα

Παρατεταγμένα παραμένουν τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα των αγροτών και κτηνοτρόφων στα «Πράσινα Φανάρια», στο κομβικό σημείο της διασταύρωσης πριν από το αεροδρόμιο «Μακεδονία». Λίγα μέτρα πιο μπροστά, παραμένουν εγκατεστημένα αστυνομικά οχήματα οριζόντια επί τους οδοστρώματος, αποτρέποντας έτσι τυχόν μετάβαση παραγωγών στον κόμβο του αεροδρομίου, όπου τις προηγούμενες ημέρες επιχείρησαν να στήσουν δεύτερο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο.

Σε συμβολικό αποκλεισμό μίας ώρας προχωρούν καθημερινά αγρότες και κτηνοτρόφοι του δήμου Λαγκαδά, που έστησαν το μπλόκο τους στον κόμβο Δερβενίου, στη διασταύρωση της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Καβάλας με άλλες σημαντικές οδικές αρτηρίες, μεταξύ των οποίων και αυτή που οδηγεί προς τη Νέα Σάντα Κιλκίς.

Σταθερά στα διόδια Μαλγάρων, επί της Εθνικής Οδού Αθηνών - Θεσσαλονίκης, παραμένουν αγρότες του Δήμου Δέλτα και της ευρύτερης περιοχής και από την 1η Δεκεμβρίου διατηρούν κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ εκείνο προς Θεσσαλονίκη ανοίγει και κλείνει περιοδικά.

Σε αποκλεισμό δύο ωρών προχώρησαν την Τετάρτη οι συμμετέχοντες στο μπλόκο της Χαλκηδόνας, και στα δύο ρεύματα επί της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης- Έδεσσας. Σύμφωνα με μέλος της συντονιστικής επιτροπής, το σημείο έχει ενισχυθεί από συναδέλφους τους από διάφορες περιοχές της Πέλλας.

Οι συμμετέχοντες στο πρώτο μπλόκο που στήθηκε μέσα στον νομό Χαλκιδικής στα φανάρια της Νικήτης, στη Σιθωνία, παραμένουν στο σημείο και αντιπροσωπεία τους μεταβαίνει σήμερα με τα τρακτέρ και οχήματά τους στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής στον Πολύγυρο προκειμένου να επιδώσουν ψήφισμα διαμαρτυρίας. Τονίζεται ότι το συγκεκριμένο μπλόκο στήθηκε με πρωτοβουλία μελισσοκόμων και αγροτών της ευρύτερης περιοχής.

Η εικόνα σε Ημαθία - Πέλλα και Πιερία

Σε επ' αόριστον αποκλεισμό βρίσκεται από τις 3 Δεκεμβρίου το ρεύμα με κατεύθυνση τη Βέροια, επί της Εγνατίας Οδού, από αγρότες της Αλεξάνδρειας που έστησαν μπλόκο στον κόμβο Νησελίου. Οι αγρότες διατηρούν ανοιχτή μία δίοδο αποκλειστικά για οχήματα έκτακτης ανάγκης, ενώ στο σημείο έσπευσαν με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα αγρότες και κτηνοτρόφοι από την Κρύα Βρύση νομού Πέλλας.

Αγροτικό μπλόκο έχει στηθεί (2/12) και στον κόμβο Κουλούρας, με τους αγρότες και κτηνοτρόφους να προχωρούν την Τετάρτη συμβολικό αποκλεισμό των παρακαμπτηρίων οδών, διάρκειας δύο ωρών. Τονίζεται ότι ο περιορισμός της κυκλοφορίας στις παρακαμπτήριες οδούς φρενάρει ουσιαστικά τη διέλευση προς τη Βέροια, ιδιαίτερα λόγω του αγροτικού μπλόκου στον κόμβο Νησελίου Ημαθίας, όπου έχει κλείσει επ' αόριστον το ρεύμα επί της Εγνατίας Οδού και προς την πόλη.

Αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα έχουν στηθεί, επίσης, στον κόμβο Γυψοχωρίου Πέλλας επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Έδεσσας, ενώ αγρότες από τη Βεγορίτιδα και το Καϊμακτσαλάν παρέταξαν τα τρακτέρ τους στη θέση «Αλυσίδα», στη διασταύρωση της Δροσιάς Πέλλας.

Σε κινητοποιήσεις βρίσκονται και οι παραγωγοί της Σκύδρας, αγροτικό μπλόκο έστησαν αγρότες από το Δήμο Αλμωπίας στην είσοδο της Αριδαίας και οι Εδεσσαίοι συναδέλφοι τους βρίσκονται σταθερά στον περιφερειακό δρόμο, στο σημείο «Φανάρια», όπου συνήθως προχωρούν στον αποκλεισμό του σημείου από το μεσημέρι μέχρι και τις 18:00, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται αναγκαστικά μέσα από την πόλη.

Τα προαναφερόμενα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα Πέλλας, αποφάσισαν σε γενική τους συνέλευση τον αποκλεισμό του τελωνείου Σκύδρας σήμερα από το μεσημέρι και για μερικές ώρες.

Στην Πιερία, αγρότες του Αιγινίου έχουν στήσει το δικό τους μπλόκο στην είσοδο της κωμόπολης και προχωρούν σε συμβολικούς αποκλεισμούς επί της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Κατερίνης, ενώ τις τελευταίες ημέρες, με τα τρακτέρ τους βρίσκονται στον κόμβο Βαρικού αγρότες του δήμου Δίου-Ολύμπου.

Τι γίνεται σε Δράμα και Καβάλα

Σε τετράωρο αποκλεισμό, από τη μία μετά το μεσημέρι, προχώρησαν την Τετάρτη, οι οποίοι έχουν στήσει το μπλόκο τους στη διασταύρωση Κοκκινογείων-Προσοτσάνης, που αποτελεί κεντρικό σημείο σύνδεσης των οικισμών της περιοχής και οδηγεί προς τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, στο πέρασμα της Εξαπλατάνου και προς την πόλη της Δράμας.

Τονίζεται ότι στο νομό Καβάλας έχουν στηθεί τρία μπλόκα στη Χρυσούπολη, στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων και στον κόμβο της Μουσθένης στην Εγνατία οδό.

Συνεχίζει ο επ' αόριστον αποκλεισμός στον κόμβο Κερδυλλίων, επί της Εγνατίας Οδού Ν.Κερδύλλια -Σέρρες (και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας), από αγρότες και κτηνοτρόφους του νομού Σερρών. Η κυκλοφορία και διέλευση στο σημείο γίνεται μόνο από τις παρακαμπτήριες οδούς για όλα τα οχήματα και τα φορτηγά.

Συνέχεια των κινητοποιήσεων στην Κρήτη

Παραμένουν σε παλμό κινητοποιήσεων αγροτοκτηνοτρόφοι από το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και το Λασίθι. Μετά την κατάληψη του κτιρίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης , επί της παραλιακής λεωφόρου του Ηρακλείου, νωρίτερα σήμερα προχώρησαν σε κατάληψη κτιρίου της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ηρακλείου της ΑΑΔΕ.

Τα δυο κτήρια βρίσκονται ακριβώς δίπλα και όπως δηλώνουν οι αγροτοκτηνοτρόφοι, πρόθεση τους είναι να παραμείνουν και σήμερα, που αναμένεται να λάβουν εκ νέου αποφάσεις για την πορεία των κινητοποιήσεων τους.

Δείτε στον πίνακα που ακολουθεί, την κατάσταση με τα μπλόκα σε όλη τη χώρα

Η μεγαλύτερη πίεση καταγράφεται στο εθνικό οδικό δίκτυο και στους βασικούς περιφερειακούς κόμβους.