Πού είναι τα μπλόκα των αγροτών - Αναλυτικός χάρτης
Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σε δεκάδες περιοχές της χώρας τρακτέρ και οχήματα έχουν δημιουργήσει μπλόκα σε εθνικές και τοπικές οδούς, ενώ οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους με προγραμματισμένη «απόβαση» στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης την Παρασκευή (12/12).
Το Newsbomb.gr χαρτογράφησε τα μπλόκα που έχουν σχηματιστεί ανά τη χώρα.
Οι αγρότες βρίσκονται στα μπλόκα από την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, διεκδικώντας λύση στα προβλήματά τους.
Την Τετάρτη (10/12) αγρότες, κτηνοτρόφοι και αλιείς απέκλεισαν για περίπου τρεις ώρες το λιμάνι του Βόλου τόσο από τη στεριά όσο και από τη θάλασσα, ενώ μετά το τελεσίγραφο των Αρχών, αποχώρησαν από το σημείο συντεταγμένα και χωρίς να υπάρξει ένταση.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Το Seltos είναι το νέο SUV της Kia στην Ευρώπη
10:24 ∙ LIFESTYLE
Πασχάλης Τερζής: Η μεγάλη επιστροφή - Κυκλοφορεί σύντομα νέο τραγούδι
09:58 ∙ ΕΛΛΑΔΑ