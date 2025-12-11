Πού είναι τα μπλόκα των αγροτών - Αναλυτικός χάρτης

Σε δεκάδες περιοχές της χώρας τρακτέρ και οχήματα έχουν δημιουργήσει μπλόκα σε εθνικές και τοπικές οδούς, ενώ οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους με προγραμματισμένη «απόβαση» στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης την Παρασκευή (12/12).

Το Newsbomb.gr χαρτογράφησε τα μπλόκα που έχουν σχηματιστεί ανά τη χώρα.

Οι αγρότες βρίσκονται στα μπλόκα από την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, διεκδικώντας λύση στα προβλήματά τους.

Την Τετάρτη (10/12) αγρότες, κτηνοτρόφοι και αλιείς απέκλεισαν για περίπου τρεις ώρες το λιμάνι του Βόλου τόσο από τη στεριά όσο και από τη θάλασσα, ενώ μετά το τελεσίγραφο των Αρχών, αποχώρησαν από το σημείο συντεταγμένα και χωρίς να υπάρξει ένταση.

Διαβάστε επίσης