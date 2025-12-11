«Σε πολλά έχουν δίκιο οι αγρότες, τρώμε πολύ ξύλο έξω»: Τι είπαν οι 75 βουλευτές της ΝΔ στον Τσιάρα

Τεράστια αναστάτωση επικρατεί στην ΚΟ της ΝΔ με το αδιέξοδο που υπάρχει λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων

Κώστας Τσιτούνας

Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Οι γαλάζιοι βουλευτές της επαρχίας που δέχονται και τις μεγαλύτερες πιέσεις στις εκλογικές τους περιφέρειες μετέφεραν τις σφοδρές αντιδράσεις στον υπουργό Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα πού προσπάθησε εχθές Τετάρτη να τους ενημερώσει για τις πληρωμές και τις καθυστερήσεις των αγροτικών επιδοτήσεων.

Στην ενημέρωση που επιχείρησε ο κ. Τσιάρας στα γραφεία του κόμματος στην Πειραιώς βρέθηκαν περίπου 50 βουλευτές της ΝΔ και ακόμα 20 συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης βρέθηκε σε δυσμενή θέση αφού δύσκολα μπορούσε να απαντήσει στις σκληρές ερωτήσεις των βουλευτών. Ιδιαίτερα επικριτική ήταν σύμφωνα με πληροφορίες η βουλευτής Σερρών κυρία Φωτεινή Αραμπατζή η οποία προ ημερών είχε υπογράψει και σχετική ερώτηση για το γεγονός ότι αρκετοί αγρότες δεν είχαν λάβει το «μέτρο 23».

«Ζητάμε το αυτονόητο. Να πληρωθούν οι πραγματικοί δικαιούχοι. Ελέγχθηκαν κατά το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και κρίθηκαν πραγματικοί δικαιούχοι, με βούλα και υπογραφή υπουργείου» δήλωσε η βουλευτής Σερρών της Ν.Δ. η οποία σημειωτέον υπήρξε και υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης: «’Έπρεπε να προηγηθεί ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ποιοι πληρώθηκαν, τι ποσά πήραν, ποιοι δεν πληρώθηκαν και για ποιους λόγους. Το λέω γιατί κάποιοι βιάστηκαν να πουν ότι είμαστε βιαστικοί…» πρόσθεσε η κ. Αραμπατζή η οποία ήταν εξίσου επιθετική και προς τον μεταβατικό πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Ιωάννη Καββαδά ο οποίος μάλιστα θεωρείται επιλογή του Κωστή Χατζηδάκη.

Αιχμηρός ήταν και ο Χρήστος Μπουκώρος, ο οποίος έκανε λόγω για πρωτοφανείς αγροτικές κινητοποιήσεις. «Σε πολλά έχουν δίκιο οι αγρότες. Αυτά που λέτε κύριε υπουργέ δεν τα καταλαβαίνει κανείς», ανέφερε μεταξύ άλλων και πρόσθεσε: «Τρώμε πολύ ξύλο έξω, άλλα να πούμε και τα καλά: Στην Μαγνησία το μέτρο 23 έχει πληρωθεί ικανοποιητικά».

Αποκαλυπτική ήταν και η παρέμβαση της πρώην υφυπουργού Παιδείας, Ζέττας Μακρή η οποία τόνισε ότι όλοι οι νεοδημοκράτες αγρότες είναι στα μπλόκα. Αιχμηρός ήταν και ο πρώην υπουργός Μάκης Βορίδης ο οποίος παραιτήθηκε λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ ο οποίος ρωτούσε αν υπάρχει κάποιο σχέδιο εκτόνωσης της κρίσης χωρίς βέβαια να λάβει κάποια απάντηση.

Αρκετοί βουλευτές επέμειναν ότι έγινε με λάθος τρόπο και βίαια η μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ αφήνοντας έμμεσες αιχμές και για τον ρόλο του Κωστή Χατζηδάκη ενώ όπως σημείωσε ο κ. Κατσανιώτης «και εφοριακοί επίορκοι και τελωνειακοί έχουν πιαστεί κατά καιρούς. Δεν κλείσαμε όμως ούτε τις εφορίες ούτε τα τελωνεία».

Τα μπλόκα των αγροτών έχουν δημιουργήσει εκρηκτικό κλίμα στο εσωτερικό της ΝΔ αφού όπως λένε αρκετοί είναι η δεύτερη γκάφα της κυβέρνησης μέσα σε ένα μήνα μετά το αιφνίδιο κλείσιμο των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ που επίσης ξεσήκωσε σφοδρή θύελλα αντιδράσεων και οδήγησε στην παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου των ταχυδρομείων.

Οι γαλάζιοι βουλευτές ζητούν άμεσα να υπάρξει εκτόνωση της κρίσης αφού όπως σημειώνουν στις εκλογές του 2023 το 48% των αγροτών στήριξαν τη ΝΔ και τώρα είναι ορατός ο κίνδυνος να μαυρίσουν το κυβερνών κόμμα στις κάλπες του 2027.

