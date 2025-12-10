Ηλεκτρισμένο κλίμα στην ενημέρωση βουλευτών της ΝΔ - Τσιάρας: Οι αγρότες να κάτσουν στο τραπέζι

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ενημέρωσε τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με τις εξελίξεις στο αγροτικό ζήτημα, στα γραφεία του κόμματος στην Πειραιώς

Ηλεκτρισμένο κλίμα στην ενημέρωση βουλευτών της ΝΔ - Τσιάρας: Οι αγρότες να κάτσουν στο τραπέζι
Ενημέρωση βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, στα γραφεία της ΝΔ, στην Αθήνα, Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025. Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε από την ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, για τις πληρωμές που έχουν γίνει σε αγρότες και κτηνοτρόφους μέχρι σήμερα, καθώς και για αυτές που είναι προγραμματισμένες για το προσεχές διάστημα. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής (μέσω τηλεδιάσκεψης καθώς βρίσκεται στο εξωτερικό) και ο προσωρινός επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιάννης Καββαδάς. (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
Eurokinissi
Νέα έκκληση στους αγρότες να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου, απηύθυνε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, σε δήλωσή του μετά την ενημέρωση βουλευτών της ΝΔ.

Ο διάλογος είναι ο μόνος δρόμος για την αντιμετώπιση των προβλημάτων με τους αγρότες, επισήμανε ο κ. Τσιάρας, τονίζοντας πως υπάρχει στρατηγική εκτόνωσης και σχέδιο λύσεων, αρκεί, όπως είπε, η άλλη πλευρά να προσέλθει στο τραπέζι.

«Είναι πάντα πολύ σημαντικό να μπορεί κανείς με διάλογο να εντοπίζει όλα τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν και να επιχειρεί με διάλογο. Πιστεύω ότι με το διάλογο μπορούμε να τα λύσουμε όλα. Και σήμερα ήταν μία έντονη αλλά ουσιαστική συζήτηση με τους συναδέλφους βουλευτές για όλα τα θέματα που τους απασχολούν γιατί βεβαίως μπορούμε να δώσουμε λύση μέσα από διαδικασίες που υπάρχουν» σημείωσε ο υπουργός.

Αναφερόμενος στις κινητοποιήσεις των αγροτών, διαβεβαίωσε ότι υπάρχει στρατηγική εκτόνωσης και συγκεκριμένα σχέδια που συζητούνται σε καθημερινή βάση, ξεκαθαρίζοντας, ωστόσο, ότι «για να υπάρξει αυτή η εκτόνωση την οποία όλοι θέλουμε θα πρέπει η άλλη πλευρά δηλαδή εκπρόσωποι των αγροτών να βρεθούν στο τραπέζι της συζήτησης».

Περαιτέρω, επισήμανε ότι η κυβέρνηση έχει αποδείξει «με κάθε δυνατό τρόπο» πως στηρίζει τους Έλληνες αγρότες, «με συνέπεια και συνέχεια», μια πολιτική που, όπως είπε, υπηρετεί διαχρονικά.

«Η κυβέρνηση έχει αποδείξει με κάθε δυνατό τρόπο, και αυτό είναι καταγεγραμμένο από όλη την προηγούμενη περίοδο, ότι στέκεται με κάθε δυνατό μέσο και με κάθε δυνατή βοήθεια δίπλα στους Έλληνες αγρότες. Είναι μια πολιτική που η ΝΔ υπηρετεί διαχρονικά», ανέφερε ο κ. Τσιάρας.

Αναφερθείς στις διαφωνίες μεταξύ των βουλευτών, ο κ. Τσιάρας παραδέχτηκε ότι κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης «ακούστηκαν φωνές, υπήρξε ένταση – αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά όταν μια συζήτηση έχει ένταση και ζωντάνια, τότε είναι πραγματικά υγιής».

Σε ό,τι αφορά το Μέτρο 23, ο κ. Τσιάρας ανέφερε ότι «το έχουν ήδη λάβει πάνω από 131.000 αγρότες», ενώ άλλοι δικαιούχοι βρίσκονται στη διαδικασία ελέγχου.

