Βόλος: Στο πλευρό των αγροτών ο Αχιλλέας Μπέος - «Κάνουν δίκαιο αγώνα»

Στο πλευρό των αγροτών του Βόλου, που σήμερα το πρωί βρήκαν απέναντί τους διμοιρίες των ΜΑΤ, βρέθηκε ο δήμαρχος της πόλης Αχιλλέας Μπέος. Τονίζοντας σε δηλώσεις του ότι οι αγρότες και οι αλιείς που απέκλεισαν το λιμάνι «κάνουν δίκαιο αγώνα».

«Και αυτοί εδώ κάνουν έναν αγώνα δίκαιο, απέναντι σε μια κατάσταση που έχει τεράστιες παθογένειες εδώ και πολλά χρόνια, δήλωσε στις τηλεοπτικές κάμερες ο Αχιλλέας Μπέος.

Υπενθυμίζεται ότι από το πρωί οι αλιείς της Μαγνησίας συνεργάσθηκαν με τους αγρότες για τον αποκλεισμό του λιμανιού, λαμβάνοντας θέσεις με τα καϊκια τους στην θάλασσα.

