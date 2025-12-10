Τελεσίγραφο στους αγρότες να εγκαταλείψουν το λιμάνι του Βόλου έως τη 1 μ.μ.

Υπό ασφυκτικό κλοιό το λιμάνι της πόλης

Κινητοποίηση αγροτών στο λιμάνι του Βόλου το πρωί της Τετάρτης 10 Δεκεμβρίου 2025. 

INTIME NEWS
Περικυκλωμένο από στεριά και θάλασσα είναι από το πρωί της Τετάρτης (10/12) το λιμάνι του Βόλου, καθώς οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι έκαναν «απόβαση» στην πόλη εν μέσω της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους.

Πριν λίγο αγρότες και αλιείς έλαβαν από τις αρχές τελεσίγραφο μέχρι τη 1.00 μμ να ολοκληρώσουν τη διαμαρτυρία και να αποχωρήσουν από το λιμάνι. Διαφορετικά θα ενεργοποιηθεί η παραγγελία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για συλλήψεις όταν παρακωλύεται η κυκλοφορία.

Ένταση στο σημείο

Ένταση δημιουργήθηκε λίγα λεπτά μετά τις 10 το πρωί στο λιμάνι του Βόλου, όπου τρακτέρ βρίσκονται μπροστά στις κλούβες που έχουν αποκλείσει τον χώρο.

Οι αγρότες επιχείρησαν να σπάσουν την περίφραξη με εκσκαφέα για να αποκλείσουν συμβολικά το λιμάνι του Βόλου, όπως έχουν εξαγγείλει εξαρχής.

Θεσσαλοί αγρότες και κτηνοτρόφοι βρίσκονται με τα τρακτέρ τους το πρωί της Τετάρτης (10/12) στον Βόλο για να αποκλείσουν το λιμάνι της πόλης από τη στεριά, με τους αλιείς της Μαγνησίας, ως κίνηση συμπαράστασης, να το αποκλείουν από τη θάλασσα.

Λίγο πριν τις 10 το πρωί έφτασαν στον Βόλο αγρότες από το μπλόκο των Μικροθηβών, ενώ αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας συγκεντρώθηκαν στις 8:30 το πρωί στον κόμβο Πλατύκαμπου, όπου συναντήθηκαν με τους αγρότες από τα μπλόκα του Ε65 σε Καρδίτσα και Τρίκαλα, ώστε να «κατηφορίσουν» προς τον Βόλο.

Σύμφωνα με το gegonota.news, στόχος τους είναι να διαμαρτυρηθούν κάνοντας γνωστά τα αιτήματά τους και δεν σκοπεύουν να προκαλέσουν προβλήματα στην κυκλοφορία. Στη συνέχεια αναμένεται να επιστρέψουν στη Λεωφόρο Αθηνών όπου είναι αποφασισμένοι να διακόψουν την κίνηση του εμπορικού λιμανιού του Βόλου.

Αγρότες από την Καρδίτσα έφτασαν στο λιμάνι του Βόλου, δηλώνοντας: «Αν δεν δικαιωθούν τα αιτήματά μας, θα γίνει Κιλελέρ».

Ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων Μαγνησίας τόνισε ότι αν οι αστυνομικοί δεν τους αφήσουν να εισέλθουν στο λιμάνι του Βόλου, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να προχωρήσουν σε μπλόκο ακόμα και μέσα στην πόλη, σύμφωνα με το gegonota.news.

Στο πλευρό των αγροτών και των κτηνοτρόφων βρέθηκαν και οι διανομείς του Βόλου, με μηχανοκίνητη πορεία στο λιμάνι.

«Δεν μπορούμε να ζήσουμε από τη δουλειά μας, δεν είναι έγκλημα να παλεύεις για την επιβίωση σου», είπε μιλώντας στους συγκεντρωμένους αγρότες στον Βόλο ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Θεσσαλίας. Ο ίδιος τόνισε επίσης πως το ερχόμενο Σάββατο, στην Πανελλαδική Σύσκεψη των μπλόκων, θα αποφασιστεί συλλογικά η συνέχεια και η συντονισμένη κλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων.

To Newsbomb.gr στον Βόλο:

