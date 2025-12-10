Αγροτικό μπλόκο στη νέα γέφυρα της Χαλκίδας - Τρακτέρ απέκλεισαν την πρόσβαση - Βίντεο

Στον δίωρο αποκλεισμό της υψηλής γέφυρας της Χαλκίδας προχώρησαν το πρωί της Τετάρτης (10/12) οι αγρότες της Εύβοιας.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της βόρειας και της νότιας Εύβοιας ξεκίνησαν από τις πρώτες πρωινές ώρες και έφτασαν κατά τις 10 π.μ. στη Χαλκίδα αλλά δεν πήγαν έξω από το κτίριο της περιφερειακής ενότητας Εύβοιας, όπως ήταν αρχικά σχεδιασμένο, καθώς άλλαξαν πορεία και προχώρησαν στην υψηλή γέφυρα την οποία και απέκλεισαν.

Στις δύο ακτές του Ευρίπου προκλήθηκε κυκλοφοριακό κομφούζιο, καθώς όλη η κίνηση μεταξύ του νησιού και της Στερεάς Ελλάδας έπρεπε να περάσει από την παλαιά γέφυρα στο κέντρο της πόλης.

Η γέφυρα παρέμεινε κλειστή για περίπου δύο ώρες και άνοιξε στις 12 το μεσημέρι, όταν και οι διαμαρτυρόμενοι αποχώρησαν συντεταγμένα από το σημείο και η οδός δόθηκε στην κυκλοφορία.

*Με πληροφορίες από eviaonline.gr, egnomi.gr, evianews.gr

Διαβάστε επίσης