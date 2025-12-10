Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες στην Κρήτη: Κατάληψη και στο κτίριο της ΑΑΔΕ

Σε μπλόκο και στα γραφεία της ΑΑΔΕ στην παραλιακή του Ηρακλείου προχώρησαν, το πρωί της Τετάρτης (10/12), οι κτηνοτρόφοι του Ηρακλείου και του Λασιθίου που συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους έχοντας ήδη καταλάβει, από το πρωί της Τρίτης (09/12), το κτήριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Νωρίς το πρωί, ο πρόεδρος της Παγκρήτιας Συντονιστικής Επιτροπής των Κτηνοτρόφων, Βασίλης Μανουράς προανήγγειλε την κίνηση αυτή τονίζοντας: "Είμαστε εδώ και σήμερα και θα παραμείνουμε για όσο χρειαστεί! Δε φεύγουμε, ίσως κλείσουμε την Εφορία ή και άλλες υπηρεσίες". Πρόσθεσε δε: "Εμείς δεν είμαστε κλέφτες του ΟΠΕΚΕΠΕ, είμαστε παραγωγοί. Ο κόσμος έφυγε για να ταϊσει τα ζώα του και θα επιστρέψει. Δεν κάνουμε πίσω".

Σύμφωνα με το Cretalive.gr, ο κ. Μανουράς ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση για αποκλεισμό δρόμων στον ΒΟΑΚ ή αλλού ή η οποιαδήποτε κίνηση που θα ενοχλήσει τους πολίτες, εάν, όπως είπε, δεν σταλούν οι αστυνομικές δυνάμεις.

"Αιτούμαστε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, αφού οι υπουργοί του είναι αναρμόδιοι", σημείωσε ο πρόεδρος της Παγκρήτιας Συντονιστικής Επιτροπής των Κτηνοτρόφων.

Διαβάστε επίσης