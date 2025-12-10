«Επί ποδός» οι αγρότες για την κατάληψη της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου - Ισχυρή κινητοποίηση της ΕΛΑΣ

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Αχαΐας και της Αιτωλοακαρνανίας άναψαν τις μηχανές τους με σκοπό την κατάληψη της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου το πρωί της Τετάρτης (10/12).

Στον δρόμο τους όμως βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμειες που έχουν αποκλείσει τους δρόμους σε διάφορα σημεία τόσο της Πάτρας όσο και της Αιτωλοακαρνανίας, προκειμένου να αποτρέψουν κάθε δυνατότητα προσέγγισης των αγροτών στη γέφυρα.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις με διμοιρίες των ΜΑΤ έχουν αναπτυχθεί στη Γαβρολίμνη και το Αντίρριο, καθώς αναμένονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών και το συμβολικό άνοιγμα των διοδίων της γέφυρας για κάποιες ώρες. Από το σημείο,θα περάσουν οι αγρότες του Αγγελοκάστρου και των υπολοίπων περιοχών της Αιτωλοακαρνανίας οι οποίοι θα μεταβούν στη γέφυρα μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους τους από τις γύρω περιοχές.

Διπλό μέτωπο

Οι αγρότες δημιουργώντας ενιαίο μέτωπο θα κινηθούν από δύο κατευθύνσεις με σκοπό τον 4ωρο αποκλεισμό της Γέφυρας, χωρια να παρεμποδίζουν τις μετακινήσεις.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι των δύο νομών σύμφωνα με τον σχεδιασμό που έχουν κάνει, με τρακτέρ, γεωργικά μηχανήματα και αγροτικά αυτοκίνητα θα μεταβούν στην Γέφυρα κατά τις 12 το μεσημέρι.

*Με πληροφορίες από tempo24.news, nafpaktianews.gr

