Δικογραφία κατά δύο συνδικαλιστών του αγροτικού τομέα για το μπλόκο στο Αίγιο

Δικογραφία για παρακώλυση συγκοινωνιών σχηματίστηκε την Τετάρτη (10/12) σε βάρος δύο συνδικαλιστών του αγροτικού τομέα, οι οποίοι συμμετείχαν την Τρίτη (09/12) σε αποκλεισμό της παλαιάς εθνικής οδού Πατρών-Κορίνθου στο Αίγιο, μαζί με άλλους αγρότες.

Η ενέργεια έγινε κατόπιν εισαγγελικής εντολής, με στόχο τη διερεύνηση των ευθυνών τους.

Παράλληλα, η Αστυνομία διενεργεί προανάκριση για το ίδιο αδίκημα σε σχέση με τον αποκλεισμό δρόμου στην Αχαΐα, σχηματίζοντας δικογραφία κατά αγνώστων. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα γεγονότα της χθεσινής κινητοποίησης, ενώ οι αγροτικές δράσεις στην περιοχή προκαλούν έντονη κινητικότητα στις αρμόδιες υπηρεσίες.

*Με πληροφορίες από thebest.gr

Διαβάστε επίσης