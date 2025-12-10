Αποχωρούν από το λιμάνι του Βόλου οι αγρότες - Παραμένουν στο σημείο οι παραγωγοί

Έπειτα από πολύωρη κινητοποίηση στο λιμάνι του Βόλου, όπου δεν τους επετράπη να εισέλθουν, οι αγρότες αποχώρησαν από το σημείο, την ώρα που εξέπνεε η προθεσμία που δόθηκε από τις αρχές για την έναρξη συλλήψεων για παρακώλυση των συγκοινωνιών.

Οι αγρότες απονακρύνθηκαν για να μην κλιμακωθεί η ένταση, και το λιμάνι δόθηκε στην κυκλοφορία.

Παραμένουν οι παραγωγοί

Οι παραγωγοί της Μαγνησίας παραμένουν μπροστά στο λιμάνι του Βόλου, με τους εκπροσώπους τους να κάνουν γνωστό ότι αποχωρούν τα τρακτέρ, προκειμένου να βρεθούν και πάλι στα θεσσαλικά μπλόκα, σύμφωνα με το magnesianews.gr.

Όπως σημειώνουν οι παραγωγοί, η κινητοποίηση συνεχίζεται, θέλοντας να πραγματοποιήσουν ειρηνικό αποκλεισμό του λιμανιού, χωρίς την παρουσία αστυνομικών δυνάμεων.

Απόπειρα εισόδου με εκσκαφέα

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας έκαναν «απόβαση» στην πόλη το πρωί της Τετάρτης (10/12) και απέκλεισαν από ξηράς το λιμάνι του Βόλου, ενώ οι αλιείς της Μαγνησίας συμμετείχαν στον αποκλεισμό από θαλάσσης.

Ένταση δημιουργήθηκε λίγα λεπτά μετά τις 10 το πρωί στο λιμάνι του Βόλου, όπου τρακτέρ βρέθηκαν μπροστά στις κλούβες που είχαν αποκλείσει τον χώρο.

Οι αγρότες επιχείρησαν να σπάσουν την περίφραξη με εκσκαφέα για να αποκλείσουν συμβολικά το λιμάνι του Βόλου, όπως είχαν εξαγγείλει εξαρχής.

Θεσσαλοί αγρότες και κτηνοτρόφοι βρέθηκαν με τα τρακτέρ τους το πρωί της Τετάρτης (10/12) στον Βόλο για να αποκλείσουν το λιμάνι της πόλης από τη στεριά, με τους αλιείς της Μαγνησίας, ως κίνηση συμπαράστασης, να το αποκλείουν από τη θάλασσα.

Λίγο πριν τις 10 το πρωί έφτασαν στον Βόλο αγρότες από το μπλόκο των Μικροθηβών, ενώ αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας συγκεντρώθηκαν στις 8:30 το πρωί στον κόμβο Πλατύκαμπου, όπου συναντήθηκαν με τους αγρότες από τα μπλόκα του Ε65 σε Καρδίτσα και Τρίκαλα, ώστε να «κατηφορίσουν» προς τον Βόλο.

Σύμφωνα με το gegonota.news, στόχος τους ήταν να διαμαρτυρηθούν κάνοντας γνωστά τα αιτήματά τους και δεν σκόπευαν να προκαλέσουν προβλήματα στην κυκλοφορία.

Αγρότες από την Καρδίτσα έφτασαν στο λιμάνι του Βόλου, δηλώνοντας: «Αν δεν δικαιωθούν τα αιτήματά μας, θα γίνει Κιλελέρ».

Στο πλευρό των αγροτών και των κτηνοτρόφων βρέθηκαν και οι διανομείς του Βόλου, με μηχανοκίνητη πορεία στο λιμάνι.

«Δεν μπορούμε να ζήσουμε από τη δουλειά μας, δεν είναι έγκλημα να παλεύεις για την επιβίωση σου», είπε μιλώντας στους συγκεντρωμένους αγρότες στον Βόλο ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Θεσσαλίας. Ο ίδιος τόνισε επίσης πως το ερχόμενο Σάββατο, στην Πανελλαδική Σύσκεψη των μπλόκων, θα αποφασιστεί συλλογικά η συνέχεια και η συντονισμένη κλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων.

