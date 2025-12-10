H Μελίνα Ασλανίδου εγκλωβισμένη στα αγροτικά μπλόκα στο Βόλο - Η πρώτη της αντίδραση

Στα αγροτικά μπλόκα που στήθηκαν στο Βόλο φαίνεται πως έχει εγκλωβιστεί η Μελίνα Ασλανίδου.

Η γνωστή ερμηνεύτρια βρισκόταν στο νησί της Σκιάθου καθώς το βράδυ της Τρίτης 09 Δεκεμβρίου συμμετείχε στις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις της περιοχής.

Νωρίτερα σήμερα, Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου επέστρεψε με σκάφος στον Βόλο. Το σκάφος έδεσε κανονικά αλλά εξαιτίας των αγροτικών κινητοποιήσεων και του μπλόκου που στήθηκε, με αποτέλεσμα να κλείσει το λιμάνι του Βόλου, η Μελίνα Ασλανίδου αποκλείστηκε στην περιοχή, όπως αναφέρει το taxydromos.gr.

«Κάποια στιγμή θα μπορέσουμε να φύγουμε» δήλωσε η ερμηνεύτρια στο ίδιο μέσο και εμφανίστηκε αρκετά ψύχραιμη και αισιόδοξη.

Αποχωρούν από το λιμάνι του Βόλου οι αγρότες

Έπειτα από πολύωρη κινητοποίηση στο λιμάνι του Βόλου, όπου δεν τους επετράπη να εισέλθουν, οι αγρότες αποχώρησαν από το σημείο, την ώρα που εξέπνεε η προθεσμία που δόθηκε από τις αρχές για την έναρξη συλλήψεων για παρακώλυση των συγκοινωνιών.

Οι αγρότες απονακρύνθηκαν για να μην κλιμακωθεί η ένταση, και το λιμάνι δόθηκε στην κυκλοφορία.

Παραμένουν οι παραγωγοί

Οι παραγωγοί της Μαγνησίας παραμένουν μπροστά στο λιμάνι του Βόλου, με τους εκπροσώπους τους να κάνουν γνωστό ότι αποχωρούν τα τρακτέρ, προκειμένου να βρεθούν και πάλι στα θεσσαλικά μπλόκα, σύμφωνα με το magnesianews.gr.

Όπως σημειώνουν οι παραγωγοί, η κινητοποίηση συνεχίζεται, θέλοντας να πραγματοποιήσουν ειρηνικό αποκλεισμό του λιμανιού, χωρίς την παρουσία αστυνομικών δυνάμεων.