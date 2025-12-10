Θεσσαλονίκη: Ένταση μεταξύ αγροτών και αστυνομικών στο μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια

Ένταση επικράτησε το μεσημέρι της Τετάρτης (10/12) μεταξύ αγροτών και αστυνομικών κοντά στο μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια, στη Θεσσαλονίκη, στον δρόμο για το αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα τρακτέρ πήγε στο χωράφι προκειμένου να οργώσει. Αστυνομικές δυνάμεις κινήθηκαν προς το συγκεκριμένο χωράφι, ζήτησαν τα στοιχεία του αγρότη και σταμάτησαν το τρακτέρ. Υπήρχε εκτίμηση ότι το συγκεκριμένο τρακτέρ θα κινούνταν προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Στο σημείο έφτασαν και άλλοι αγρότες με αποτέλεσμα να επικρατήσει ένταση μεταξύ αστυνομικών και αγροτών.

Από το περιστατικό ένας εκ των αγροτών αισθάνθηκε αδιαθεσία - σύμφωνα με τους συναδέλφους του υπέστη έμφραγμα - και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Δικαστικός κλητήρας επέδωσε αγωγή σε αγρότη για χρέη

Ένας δικαστικός κλητήρας έφτασε το μεσημέρι της Τετάρτης στο μπλόκο των αγροτών στα Πράσινα Φανάρια για να επιδώσει αγωγή σε αγρότη για χρέη σε εταιρεία λιπασμάτων.

Σύμφωνα με την αγωγή, ο αγρότης Γιάννης Βογιατζής, από την Επανομή Θεσσαλονίκης, καλείται να πληρώσει το συνολικό ποσό των 3.394 ευρώ για λιπάσματα που αγόρασε από την περσινή καλλιεργητική χρονιά.

«Είναι από τα εφόδια τα οποία δεν μπορέσαμε να πληρώσουμε γιατί δεν μας πλήρωσε η ΑΑΔΕ, όπως θα λέμε πλέον (σ.σ. ο ΟΠΕΚΕΠΕ), και δεν πήραμε επιδότηση, δεν πήραμε τίποτα» δήλωσε ο κ. Βογιατζής στους δημοσιογράφους, ανοίγοντας τον φάκελο της αγωγής.

«Εισόδημα δεν υπάρχει. Σήμερα πήγαμε να δούμε εγώ και η γυναίκα μου για το Μέτρο 23. Δεν μπήκε τίποτα και τραβήξανε κιόλας. Αν δεν μπορούν να τα μοιράσουν να στείλουμε μια δασκάλα της πρώτης δημοτικού από ένα σχολείο για να μπορέσει να μοιράσει τα λεφτά» πρόσθεσε σκωπτικά.

Για να καταλήξει: «Ο αγρότης βασίζεται στην επιδότηση, στις τιμές και στην παραγωγή. Αυτά όλα έχουν καταρρεύσει. Πώς μπορεί να ανταπεξέλθει κάποιος. Όλοι οι αγρότες αυτό θα πάρουν, την αγωγή. Ζητάμε από την πολιτεία να μπει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, να είμαστε όπως στην εποχή του κορωνοϊού, να πάνε οι πληρωμές προς τα πίσω, για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες μας».

