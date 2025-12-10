Μπλόκο αγροτών και στο Κιάτο - Κλειστή η εθνική στο ρεύμα προς Αθήνα
Οι αγρότες από το μπλόκο του Κιάτου απέκλεισαν το ρεύμα προς Αθήνα περίπου στη 1 το μεσημέρι
Κλειστή είναι η εθνική οδός Πατρών - Αθηνών στο ύψος του Κιάτου, στο ρεύμα προς Αθήνα, καθώς λίγο μετά το μεσημέρι της Τετάρτης, αγρότες από το μπλόκο της περιοχής, διέκοψαν την κυκλοφορία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αποκλεισμός της εθνικής στο Κιάτο θα διαρκέσει συμβολικά για μία ώρα.
Υπενθυμίζεται ότι κλειστή είναι η Αθηνών - Πατρών και στο ύψος του Ρίου, από αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να αποτρέψουν την πρόσβαση αγροτών στη γέφυρα Ρίου Αντιρρίου.
