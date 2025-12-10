Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου: Χημικά κατά αγροτών στο Ρίο - Επιχειρούσαν να φτάσουν στα διόδια

Με χημικά προσπάθησε η αστυνομία να εμποδίσει τους αγρότες που ήθελαν να φτάσουν πεζοί στη Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου.

Η ένταση προκλήθηκε το μεσημέρι, όταν αγρότες προσπάθησαν να μεταβούν στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, προκειμένου να ανοίξουν τα διόδια για το κοινό.

Ωστόσο, στην εθνική οδό Κορίνθου Πατρών, στο ρεύμα προς Πάτρα, στο ύψος του Ρίου, αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει την κυκλοφορία, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πρόσβαση. Εμείς θέλαμε να ανοίξουμε τα διόδια, η αστυνομία έχει κλείσει τον δρόμο, δήλωσε νωρίτερα εκπρόσωπος των αγροτών στο σημείο.

Λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι, οι αγρότες ξεκίνησαν πεζοί προς τη Γέφυρα, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τη διαμαρτυρία τους, όπως την είχαν προγραμματίσει.

