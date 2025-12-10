Μπλόκα αγροτών: Κατάληψη με τρακτέρ στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου - Δεν θα κλείσει η κυκλοφορία

Τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου σκοπεύουν να καταλάβουν την Τετάρτη (10/12) οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Αχαΐας και της Αιτωλοακαρνανίας.

Δημιουργώντας ενιαίο μέτωπο θα κινηθούν από δύο κατευθύνσεις με σκοπό τον 4ωρο αποκλεισμό της Γέφυρας, χωρίς να παρεμποδίζουν τις μετακινήσεις. Μάλιστα έχουν ήδη δημοσιοποιήσει την πρόθεσή τους να «ανοίξουν» τα διόδια και να διέρχονται οι οδηγοί δίχως να καταβάλουν αντίτιμο.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι των δύο νομών σύμφωνα με τον σχεδιασμό που έχουν κάνει, με τρακτέρ, γεωργικά μηχανήματα και αγροτικά αυτοκίνητα θα μεταβούν στη γέφυρα περίπου στις 12 το μεσημέρι.

Από την Αχαΐα θα ξεκινήσουν από το μπλόκο της Περιμετρικής , όπου έχουν στρατοπεύσει από προχθές οι αγρότες από τον Ερύμανθο και τα Καλάβρυτα, ενώ παράλληλα οι συνάδελφοί τους από την Αιγιάλεια θα φθάσουν στη γέφυρα με αυτοκινητοπομπή.

Καταλήψεις σχολείων

Σε κατάληψη των σχολείων τους προχώρησαν οι μαθητές σε αγροτικές περιοχές της Αχαΐας, με στόχο να στηρίξουν τις κινητοποιήσεις των αγροτών που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Πρόκειται για τα γυμνάσια Φαρρών, Σταυροδρομίου, Ριόλου, Ερυμάνθειας, Χαλανδρίτσας και τα λύκεια Ερυμάνθειας και Φαρρών.

Μάλιστα, οι μαθητές στην ανακοίνωσή τους, τονίζουν ότι προχωρούν στις καταλήψεις με στόχο να στηρίξουν τους γονείς τους που βρίσκονται στα μπλόκα και έχουν στο πλευρό τους και τον σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Φαρρών, καθώς και τον δήμαρχο του Δήμου Ερυμάνθου.

*Με πληροφορίες από tempo24.news, thebest.gr

