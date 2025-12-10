Μπλόκα αγροτών: Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις στον Ε65 από αγρότες της Καρδίτσας και των Τρικάλων

Παραμένουν και ενισχύονται καθημερινά τα ήδη υπάρχοντα μπλόκα των αγροτών της Δυτικής Θεσσαλίας, της Καρδίτσας πάνω στον αυτοκινητόδρομο Ε65 και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου στον Ε65.

Σωματεία και φορείς επισκέπτονται καθημερινά τους αγρότες στα παραπάνω μπλόκα για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους. Γύρω από τα τρακτέρ και τις σκηνές των αγροτικών συλλόγων συγκεντρώνεται πλήθος κόσμου, ενώ πραγματοποιούνται συχνές ενημερωτικού χαρακτήρα συνελεύσεις για την πορεία του αγώνα και τις επόμενες δράσεις.

Οι αγρότες δηλώνουν ότι θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, με πολύμορφες συντονισμένες δράσεις.

