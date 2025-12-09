Η Κατερίνα Λιόλιου βρέθηκε στα μπλόκα των αγροτών - Το τραγούδι που τους αφιέρωσε
Η Κατερινα Λιόλιου τραγούδησε το κομμάτι της στους αγρότες
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η Κατερίνα Λιόλιου εξέφρασε την αλληλεγγύη της στους αγρότες, επισκεπτόμενη ένα από τα πολλά μπλόκα και καταγράφοντας τη στιγμή σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media.
Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στο Facebook, η τραγουδίστρια φαίνεται να τραγουδά το κομμάτι της «Νοικιάστηκε», περιτριγυρισμένη από αγρότες που συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους. Οι παρευρισκόμενοι αντέδρασαν θερμά, χειροκροτώντας τη μόλις ξεκίνησε να τραγουδά μερικούς στίχους.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:10 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΑΕΚ: Ο Μπαρίνοφ θα παίξει «δυνατά» τον Ιανουάριο για άμεσα ή για καλοκαίρι!
21:29 ∙ WHAT THE FACT