Η Κατερίνα Λιόλιου βρέθηκε στα μπλόκα των αγροτών - Το τραγούδι που τους αφιέρωσε

Η Κατερίνα Λιόλιου εξέφρασε την αλληλεγγύη της στους αγρότες, επισκεπτόμενη ένα από τα πολλά μπλόκα και καταγράφοντας τη στιγμή σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στο Facebook, η τραγουδίστρια φαίνεται να τραγουδά το κομμάτι της «Νοικιάστηκε», περιτριγυρισμένη από αγρότες που συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους. Οι παρευρισκόμενοι αντέδρασαν θερμά, χειροκροτώντας τη μόλις ξεκίνησε να τραγουδά μερικούς στίχους.

