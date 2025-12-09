Αγροτικές κινητοποιήσεις: Σύσκεψη αγροτών στις Μικροθήβες – Θα αποκλείσουν αύριο το λιμάνι του Βόλου

Σύσκεψη πραγματοποιούν αυτή την ώρα οι αγρότες της Μαγνησίας προκειμένου να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις του μετά την παρέμβαση του Αρείου Πάγου.

Οι αγρότες του Βόλου και γενικά της Θεσσαλίας που έχουν στήσει στο μπλόκο τους στις Μικροθήβες έχουν προγραμματίσει αύριο Τετάρτη (10/12) να αποκλείσουν συμβολικά το λιμάνι του Βόλου.

Στο πλευρό τους θα βρεθούν και αλιείς της Μαγνησίας καθώς σκοπεύουν την ίδια στιγμή να αποκλείσουν τον ευμπορευματικό σταθμό του λιμανιού και το Τελωνείο. «Δεν είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση εφαρμόζει τα αγροτοδικεία… Ας έρθει να μας συλλάβει» δηλώνουν οι συγκεντρωμένοι.

Σημειώνεται ότι τα αγροτικά οχήματα παραμένουν παρατεταγμένα στις δύο πλευρές του δρόμου και δεν εμποδίζουν τη διέλευση των οχημάτων στις Μικροβήβες. Όπως λένε οι αγρότες δεν έχουν σκοπό να παρακωλύσουν την επιβατική κίνηση του λιμανιού, αλλά να κάνουν γνωστά τα αιτήματά τους στους πολίτες.

