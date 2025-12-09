Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες στην Καρδίτσα - «Ας έρθει να μας συλλάβει ο εισαγγελέας»

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στις τάξεις των αγροτών η απόφαση του Αρείου Πάγου να ζητήσει ζητά από τις εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές σε όλη τη χώρα να ενεργούν άμεσα και χωρίς καθυστέρηση για τη βεβαίωση αυτεπάγγελτων αδικημάτων που συνδέονται με τις κλιμακούμενες αγροτικές κινητοποιήσεις, υπογραμμίζοντας την υποχρέωση άμεσων ανακριτικών πράξεων και την ποινική ευθύνη σε περιπτώσεις παράλειψης.

Οι αγρότες δεν πήραν με «καλό μάτι» το αίτημα αυτό το Αρείου Πάγου και όπως όλα δείχνουν θα συνεχίσουν αμετακίνητοι τον αγώνας τους. Η πρώτη αντίδραση ήρθε από του αγρότες στην Καρδίτσα που συνεδρίασαν για τις επόμενες κινήσεις τους.

Σύμφωνα με τους ίδιους το αίτημα του Αρείου Πάγου αποτελεί ουσιαστικά εκβιασμό στον αγώνα επιβίωσης που κάνουν και είναι αποφασιμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα και να κλιμακώσουν περαιτέρω τις κινητοποήσεις τους.

«Ας έρθει ο εισαγγελέας να μας συλλάβει», λένε οι αγρότες της Καρδίτσας. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος ενωτικής ομοσπονδίας αγροτικών συλλόγων νομού Καρδίτσας, Κώστας Τζέλας: «εδώ είμαστε 2.500 αγρότες. Ας έρθουν μα ας συλλάβουν. Εμείς δεν πρόκειται να φύγουμε από εδώ αν η κυβέρνηση δεν σκύψει πάνω από τα προβλήματα να δώσει λύσεις».

Οι συγκεντρωμένοι στο σημείο αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι εμφανίζονται αμετακίνητοι στα αιτήματά τους και ζητούν πριν κατέβουν σε διάλογο, βούληση από την πλευρά της κυβέρνησης να απαντήσει στα βασικά αιτήματά τους που παραμένουν η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, να δοθεί αφορολόγητο πετρέλαιο στην μάνικα και πλαφόν στην κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος.

Δείτε το βίντεο της ΕΡΤ

Διαβάστε επίσης