Μίνα Αρναούτη: «Έχω κάνει 17 χειρουργεία» - «Ο Παντελίδης όταν βγήκε από το σπίτι ήταν μια χαρά»

Η Μίνα Αρναούτη μίλησε για πρώτη φορά μετά την απόφαση του Εφετείου Αθηνών καλεί την οικογένεια του Παντελή Παντελίδη να δώσει αποζημίωση 9.000 ευρώ στην Φρόσω Κυριάκου και 39.000 ευρώ στη Μίνα Αρναούτη.

Η Μίνα Αρναούτη εξέφρασε τη βαθιά της λύπη σχετικά με την απόφαση του δικαστηρίου στο Mega. Όπως ανέφερε, ήρθε αντιμέτωπη με μια πραγματικότητα που δεν θεωρεί δίκαιη και ξεκαθάρισε ότι η απόφαση την έχει «λυπήσει και πληγώσει».

Η αναφορά της στα τραύματά της ήταν ιδιαίτερα αναλυτική. Θύμισε ότι υπέστη «συντριπτικά κατάγματα στον θώρακα», ότι «είχε τρυπήσει ο πνεύμονας» της και ότι τα πλευρά της χρειάστηκε να «χτιστούν» ξανά. Περιέγραψε πως βγήκε από την εντατική σε εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση και ένιωσε ότι «ήταν κατασφαγμένη».

Η ίδια τόνισε ότι ποτέ δεν επιδίωξε τα χρήματα, αλλά πρωτίστως τη φροντίδα της υγείας της: «Είναι πολύ δύσκολο για εμένα. Κανείς δεν αναλογίστηκε αυτό που πέρασα. Η μητέρα μου κοιμόταν στο νοσοκομείο δίπλα μου. Είμαι λυπημένη και απογοητευμένη. Είναι άδικη αυτή η απόφαση. Δεν θέλω χρήματα για να εξασφαλίσω το μέλλον μου, όμως πώς θα έχω μέλλον αν δεν έχω υγεία;».

Στις 106 σελίδες, στο έγγραφο της απόφασης, στο οποίο αναφέρθηκε η εκπομπή ως πηγή στο δεύτερο μέρος της συζήτησης, προβλέπεται αποζημίωση 39.000 ευρώ για την ίδια, ποσό που, όπως είπε, «θα το δώσω, τα χρωστά ήδη». Επανέλαβε ότι ποτέ δεν στράφηκε εναντίον της οικογένειας του τραγουδιστή για οικονομική απαίτηση.

Οι αναφορές της στο μοιραίο βράδυ

Η Μίνα Αρναούτη περιέγραψε πώς κύλησαν οι τελευταίες ώρες πριν από το δυστύχημα. Υπογράμμισε ότι ο τραγουδιστής «βγήκε από το σπίτι και ήταν μια χαρά», επιμένοντας πως «σε καμία κατάθεση δεν ειπώθηκε ότι παραπατούσε». Αναφέρθηκε επίσης στην οικονομική του απώλεια εκείνο το βράδυ, λέγοντας ότι «είχε χάσει 15 με 20 χιλιάδες ευρώ σε τρεις ώρες» και πως δεν μπορεί να γνωρίζει αν υπήρχε σκοπιμότητα πίσω από αυτό.

Επιπλέον, τόνισε ότι γνώριζε τον Παντελίδη από τα πρώτα του βήματα, «την εποχή που τραγουδούσε σε μικρά μαγαζιά». Υποστήριξε ότι λίγο πριν το δυστύχημα ο οδηγός βρέθηκε σε δύσκολη θέση με το όχημα, αλλά «βγήκε με την όπισθεν χωρίς κανένα πρόβλημα», θέτοντας το ερώτημα «πώς γίνεται ένας μεθυσμένος να οδηγεί με την όπισθεν και να μην τρακάρει».

Η ίδια εξήγησε και τον λόγο που επέζησε: παρότι καθόταν πίσω, είπε ότι φόρεσε ζώνη λίγα δευτερόλεπτα πριν τη σύγκρουση. Όπως ανέφερε, είχε χάσει τον πατέρα της σε τροχαίο σε ηλικία 33 ετών και γι’ αυτό φορούσε πάντα ζώνη. Όταν ο Παντελίδης άρχισε να επιταχύνει, του είπε να μην το κάνει, αλλά εκείνος απάντησε να μην ανησυχεί. «Τότε πρόλαβα να φορέσω ζώνη», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι αυτό είχε αναγνωριστεί στις πρώτες αποφάσεις, καθώς υπήρχε «σημάδι από την τριβή στο στήθος».

