Παντελής Παντελίδης: Αποζημίωση 48.000 ευρώ καλείται να πληρώσει η οικογένεια του τραγουδιστή

Σήμερα, Δευτέρα 08/12 βγήκε η απόφαση του Εφετείου Αθηνών η οποία ορίζει τις αποζημιώσεις στις δύο επιβάτιδες για το τροχαίο δυστύχημα του Παντελή Παντελίδη.

Σύμφωνα με την απόφαση του Εφετείου, η οποία αναλύεται σε 106 σελίδες, οι αποζημιώσεις ορίζονται:

9.000 ευρώ για την Φρόσω Κυριάκου.

39.000 ευρώ για τη Μίνα Αρναούτη.

Στο σκεπτικό του δικαστηρίου:

Αναγνωρίζεται ως οδηγός του οχήματος ο Παντελής Παντελίδης.

Αναγνωρίζεται 50% συνυπαιτιότητα στις δύο κοπέλες γιατί επέβαιναν σε αυτοκίνητο με οδηγό υπό την επήρεια μέθης.

Επιπλέον, το Εφετείο απέρριψε την αγωγή της οικογένειας Παντελίδη.

Σημειώνεται πως τα χρήματα στις δύο επιβάτιδες, σε πρώτη φάση θα δοθούν από την ασφαλιστική εταιρία, ενώ έπειτα η ασφαλιστική θα τα ζητήσει από την οικογένεια του τραγουδιστή ο οποίος, σύμφωνα με το δικαστήριο, οδηγούσε το όχημα.

Διαβάστε επίσης