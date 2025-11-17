Σπύρος Μαρτίκας: Η απόπειρα αυτοκτονίας, τα χαμένα €720.000 και οι απειλές για τη ζωή του

Στο επίκεντρο της δημοσιότητας έχει βρεθεί ο φαρμακοποιός Σπύρος Μαρτίκας μετά τους ισχυρισμούς του πως έπεσε θύμα του κυκλώματος απάτης για τις δήθεν επενδύσεις στο καζίνο Λουτρακίου. Ο ίδιος ισχυρίστηκε πως έχασε τεράστια χρηματικά ποσά ενώ από την απελπισία του έφτασε στο σημείο να κάνει μέχρι και απόπειρα αυτοκτονίας.

Ο φαρμακοποιός, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1, περιέγραψε λεπτό προς λεπτό την απόπειρα αυτοκτονίας, τονίζοντας ότι η σωτήρια παρέμβαση δύο ανθρώπων του άλλαξε τη μοίρα. «Έκανα απόπειρα αυτοκτονίας με φάρμακα που έκλεψα από το φαρμακείο μου. Έλειπαν όλοι. Ήταν 8-9 Ιουλίου του 2024. Είναι δηλωμένο αυτό», είπε αρχικά και συνέχισε: «Με είδε η Βρισηίδα από την κάμερα που είχαμε, γιατί με παρακολουθούσε. Κατέβηκε η αδελφή μου για να με σώσει. Είχα καταγράψει σε ένα σημείωμα τι μου είχε συμβεί». Παράλληλα, ο Σπύρος Μαρτίκας αποκάλυψε: «Από τότε άνοιξε ο Γολγοθάς μου. Ο υπαρχηγός με είχε προειδοποιήσει ότι δεν θα μιλήσω γιατί είμαι διάσημος. Δεχόμουν συνέχεια απειλές για να μη μιλήσω. Να κάνω εγώ απόπειρα αυτοκτονίας, ο πιο νοήμων άνθρωπος που υπάρχει;»

Στη συνέχεια, ο φαρμακοποιός, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Mega, απάντησε στις επιθέσεις του φερόμενου υπαρχηγού του κυκλώματος απάτης, αποκαλύπτοντας πως ο υπαρχηγός στο παρελθόν ήταν κρουπιέρης και εκδιώχτηκε από το καζίνο της Πάρνηθας καθώς και εκεί είχε στήσει παιχνίδια.

«Ο υπαρχηγός παρουσιαζόταν ως διευθυντής του καζίνο. Μας έλεγαν να επενδύσουμε με απόδοση εβδομαδιαία 10%. Το παραμύθι ήταν ότι δεν φτάνει η ρευστότητα του καζίνο και χρειάζονται επενδυτές. Εγώ δεν πήρα αποδεικτικό για τα λεφτά που έδωσα, εγγυήθηκε ο αρχηγός. Τα λεφτά μου ήταν πεντακάθαρα. Έσπασα τρία ασφαλιστικά συμβόλαια και έβαλα και τα χρήματα από το Survivor», είπε ο Σπύρος Μαρτίκας.

«Μου πήρε συνολικά 720.000 ευρώ»

Ο Σπύρος Μαρτίκας συνέχισε λέγοντας πως το κύκλωμα συνολικά του απέσπασε περίπου 720.000 ευρώ.

«Μου πήρε συνολικά 720.000 ευρώ. Αυτά δεν είναι χρήματα μόνο δικά μου αλλά και δικών μου ανθρώπων. Ο υπαρχηγός υποστήριζε ότι δεν θα τολμήσω να μιλήσω και ανέφερε και απειλές κατά της ζωής μου. Έπειθε τα άλλα θύματα λέγοντας: "να σας πω πόσα κέρδισε ο Μαρτίκας;"».

Το εξώδικο του επιχειρηματία στον Σπύρο Μαρτίκα

Στις 5/06/2025 ο υπαρχηγός του κυκλώματος έστειλε εξώδικο στον Σπύρο Μαρτίκα στο οποίο ισχυρίζεται πως του χρωστάει 33.000 ευρώ τα οποία δεν του έχει επιστρέψει.

«Τον Ιούλιο του 2024 αιτηθήκατε τον δανεισμό χρημάτων από εμένα ενώπιον της συντρόφου σας και μέσω μηνυμάτων, για την κάλυψη έκτακτων χρηματικών αναγκών σας. Με τον καιρό το αίτημά σας διατυπωνόταν με ολοένα πιεστικότερο τρόπο ενώ αναφέρατε χαρακτηριστικά ότι βρισκόσασταν σε κλίμα απόγνωσης. Με δεδομένη τη φιλία που είχε αναπτυχθεί μεταξύ μας, αποφάσισα να σας δανείσω. Ωστόσο, δεν είχε οριστεί ημέρα για να επιστραφούν τα χρήματα και εξακολουθούσατε να μου ζητάτε τον δανεισμό περισσότερων κεφαλαίων.

»Προς λύπη μου οι μεταξύ μας σχέσεις ψυχράθηκαν και ήταν οι εντελώς τυπικές. Μετά από κάποιους μήνες το ποσό έφτασε τις 33.000 ευρώ. Σας ζήτησα μια υπεύθυνη δήλωση στην οποία να ομολογείτε την οφειλή σας και την πράξατε στις 3.10.2024. Στις μετέπειτα οχλήσεις μου για την αποπληρωμή του δανείου αντιδράσατε έντονα και αποκορύφωμα όλων ήταν η αποστολή σε υπάλληλό μου συκοφαντικών μηνυμάτων σε βάρος μου και εξαπολύσατε απειλές. Σας καλώ να μου επιστρέψετε τα χρήματα εντός τεσσάρων μηνών».

Ο Σπύρος Μαρτίκας απάντησε πως ο υπαρχηγός του είχε πει πως για να συνεχίσει να του δίνει χρήματα θα πρέπει να του υπογράψει μία υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρει πως του χρωστάει τα χρήματα. Ωστόσο, όπως λέει, υπέγραψε την υπεύθυνη δήλωση με τη σύμφωνη γνώμη της δικηγόρου του καθώς και ο υπαρχηγός είχε δεχτεί να υπογράψει μία άλλη υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται πως δεν του οφείλει τίποτα.

Πυρά από τον δικηγόρο του φερόμενου αρχηγού στον Σπύρο Μαρτίκα

Πυρά προς τον φαρμακοποιό Σπύρο Μαρτίκα εξαπέλυσε ο δικηγόρος του απότακτου αστυνομικού που φέρεται ως ο αρχηγός του κυκλώματος απάτης.

Ο δικηγόρος Νίκος Αυλωνίτης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Star, επιτέθηκε τόσο στον Σπύρο Μαρτίκα όσο και στα υπόλοιπα φερόμενα θύματα ότι εκμεταλλεύτηκαν τον εντολέα του, για να ξεπλένουν μαύρο χρήμα. «Ο κύριος Μαρτίκας δήλωσε στον κ. Ευαγγελάτο, ότι τα χρήματα που ισχυρίζεται ότι έχασε, ήταν όλα μαύρα, αδήλωτα και μη φορολογημένα. Έχει επέμβει η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος της ΑΑΔΕ και πραγματοποιεί φορολογικό έλεγχο. Αυτή τη στιγμή ο κ. Μαρτίκας για τις 600.000 ευρώ ήθελε να πάρει 3.984.000 ευρώ».

Ο ίδιος συμπλήρωσε πως «ο εντολέας μου έπαιρνε χρήματα και τα έπαιζε για λογαριασμό άλλων και τους έδινε το 20%. Με τον κύριο Μαρτίκα έχουμε εξοφλητική. Μας έδωσε 35.000 ευρώ και σε έναν μήνα του δώσαμε 50.000 ευρώ. Είναι τοκογλυφία, ναι, αλλά μεταξύ κατεργαρέων ειλικρίνεια. Γιατί του δίνανε μαύρες τσάντες με λεφτά; Γιατί ήταν μαύρα, αδήλωτα και δεν είχαν φορολογηθεί» πρόσθεσε.

«Τα λεφτά του Παντελίδη είναι 24.000 ευρώ όχι 250.000»

Εν συνεχεία, ο Νίκος Αυλωνίτης υποστήριξε πως τα χρήματα που είχε χάσει ο Παντελής Παντελίδης το βράδυ πριν σκοτωθεί, δεν ήταν 250.000 ευρώ, όπως ισχυρίζεται ο Σπύρος Μαρτίκας. «Τα λεφτά του συγχωρεμένου του Παντελίδη είναι 24.000 ευρώ, όχι 250.000 που λέει ο Μαρτίκας. Ας σταματήσει ο κ. Μαρτίκας να διογκώνει την υπόθεση τεχνηέντως, για να καλύψει άλλες πληροφορίες».

Συμπλήρωσε: «Από πληροφορίες γνωρίζω, ότι ο συγχωρεμένος είχε πιει, όπως είπαν οι αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. Το αποτέλεσμα του τρακαρίσματος ήταν το ποτό και όχι ότι έχασε 24.000 ευρώ» συμπλήρωσε και κατέληξε: «Από εκεί και πέρα ο κ. Μαρτίκας προσπαθεί τεχνηέντως, χωρίς να δικαιολογεί την προέλευση των χρημάτων του, να λέει όλα αυτά τα πράγματα για ανθρώπους, που το μόνο τους πρόβλημα είναι ο εθισμός στον τζόγο».

