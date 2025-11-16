Σπύρος Μαρτίκας: Ανέβασε φωτογραφία με τον Παντελή Παντελίδη και το «στημένο τραπέζι τζόγου»

Αίσθηση προκάλεσαν οι νέες αναρτήσεις του Σπύρου Μαρτίκα στα social media, στις οποίες υποστηρίζει ότι ο εγκέφαλος του κυκλώματος απατεώνων είχε στήσει «τραπέζι τζόγου», όπου ο Παντελής Παντελίδης φέρεται να έχασε 250.000 ευρώ τη βραδιά πριν από το θανατηφόρο δυστύχημά του.

Ο Σπύρος Μαρτίκας ανάρτησε στο Instagram φωτογραφίες που, όπως υποστηρίζει, προέρχονται από εκείνη τη συνάντηση και δείχνουν τον αδικοχαμένο τραγουδιστή να παίζει χαρτιά.

Οι εικόνες αυτές αναμένεται να εξεταστούν στο πλαίσιο της έρευνας για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης.

Την ίδια στιγμή, φίλος του Παντελίδη που ήταν παρών στο τραπέζι, μιλώντας στο Open, διέψευσε τους ισχυρισμούς Μαρτίκα, υποστηρίζοντας ότι ο τραγουδιστής είχε χάσει 20.000 ευρώ και πως επρόκειτο για φιλικό παιχνίδι χωρίς πραγματικά χρήματα στο τραπέζι. Όπως είπε, ο Παντελίδης και η παρέα του αστειεύονταν λέγοντας πως τα υποτιθέμενα κέρδη ή ζημίες θα τα «πέταγαν σε λουλούδια» στο νυχτερινό κέντρο όπου θα έκανε πρεμιέρα ο καλλιτέχνης.

Πρόσθεσε κλείνοντας, ότι επικοινώνησε μαζί του και η οικογένεια του Παντελή Παντελίδη, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Θύματα Μαρτίκας και Ανδριώτου

Παράλληλα, ο Σπύρος Μαρτίκας και η πρώην σύντροφός του, Βρισηίδα Ανδριώτου, ισχυρίζονται ότι εξαπατήθηκαν από το ίδιο οργανωμένο κύκλωμα, το οποίο παρουσιάστηκε ως επενδυτική ομάδα με εγγυημένες αποδόσεις στο Καζίνο Λουτρακίου. Σύμφωνα με τις καταγγελίες τους, οι δράστες κατάφεραν να τους αποσπάσουν συνολικά 610.000 ευρώ, με την influencer να χάνει 40.000 ευρώ από τους προσωπικούς της λογαριασμούς.

Από το ποσό αυτό, οι 50.000 ευρώ προήλθαν από την Ανδριώτου, η οποία μπόρεσε να ανακτήσει 10.000 ευρώ και κατέθεσε μήνυση κατά των υπευθύνων.

Νέες αποκαλύψεις και εμπλεκόμενοι

Ο πρώην παίκτης reality ισχυρίστηκε ότι κι άλλοι επώνυμοι και απλοί πολίτες υπήρξαν θύματα του κυκλώματος, μεταξύ αυτών και «χρυσοχόος από τη Λάρισα» που έχασε 400.000 ευρώ. Τόνισε μάλιστα ότι νέες αποκαλύψεις θα έρθουν στο φως τις επόμενες ημέρες, μετά τη δημοσιοποίηση μαρτυριών και στοιχείων που έχει ήδη παραδώσει στις Αρχές.

«Δεν φοβάμαι τίποτα. Δεν μπορείτε να διανοηθείτε τι θα γίνει την Δευτέρα, πόσος κόσμος έχει μιλήσει και τι αποκαλύψεις θα βγουν. Δεν θα το πιστεύετε», δήλωσε και πρόσθεσε:

«Ήδη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν γίνει τεράστιες αποκαλύψεις για τη δράση της οργάνωσης. Το κύκλωμα λειτουργούσε με τρομερά στημένο και ευφυές κόλπο. Οι υπαίτιοι θα πληρώσουν τα πάντα».

Διαβάστε επίσης