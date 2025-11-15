Μαρτίκας για την απάτη με τις «επενδύσεις» και τον Παντελή Παντελίδη: Έρχονται νέες αποκαλύψεις

Έρχονται μεγάλες αποκαλύψεις, είναι πολύ μεγαλύτερη η λεία τους, ισχυρίζεται ο φαρμακοποιός

Newsbomb

Μαρτίκας για την απάτη με τις «επενδύσεις» και τον Παντελή Παντελίδη: Έρχονται νέες αποκαλύψεις

Σπύρος Μαρτίκας

ΕΛΛΑΔΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Προκαλούσαν τα θύματά τους να γίνουν συνένοχοι και να προσελκύουν κι άλλα θύματα, ισχυρίστηκε ο Σπύρος Μαρτίκας το πρωί της Κυριακής, μιλώντας για το κύκλωμα με τις ψεύτικες επενδύσεις που παραπλανούσε εύρωστους επαγγελματίες αποσπώντας τους τεράστια χρηματικά ποσά.

Το κύκλωμα, που εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI, είχε λεία 1,3 εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο ο Σπύρος Μαρτίκας, γνωστός από τη συμμετοχή του στο ριάλιτι «Survivor», ισχυρίζεται πως τη Δευτέρα θα αποκαλυφθούν κι άλλα στοιχεία, που καταδεικνύουν πως η υπόθεση είναι πολύ μεγαλύτερη. Όπως είπε, από χθες Παρασκευή, που έγινε γνωστή η εξάρθρωση του κυκλώματος, έχουν επικοινωνήσει δεκάδες εξαπατημένοι μαζί του, δηλώνοντας πως φοβούνται ή ντρέπονται να μιλήσουν δημοσίως.

Όσον αφορά όσα αποκάλυψε ο Σπύρος Μαρτίκας για την εμπλοκή του Παντελή Παντελίδη, ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι τα στοιχεία προέκυψαν τον τελευταίο χρόνο, κατά τη διάρκεια της έρευνας των αρχών. Ο Παντελής Παντελίδης, το βράδυ που σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στις 18 Φεβρουαρίου του 2016, βγήκε από τη βίλα του ανθρώπου που θεωρείται εγκέφαλος του κυκλώματος με τις ψεύτικες επενδύσεις. Όπως είπε, ο Παντελίδης είχε χάσει 250.000 ευρώ σε εκείνο το στημένο παιχνίδι, εκείνο το βράδυ που τον διέλυσαν, όπως είπε χαρακτηριστικά.

Θέλοντας να δείξει πόσο πολύπλοκη ήταν η δράση του κυκλώματος και τι δυνατότητες είχαν, ο Σπύρος Μαρτίκας ανέφερε ότι χρυσοχόος έχασε 400.00 ευρώ από τους απατεώνες, οι οποίοι προσποιήθηκαν ολόκληρη σύλληψη μπροστά του: Υποτιθέμενοι αστυνομικοί προσποιήθηκαν ότι συνέλαβαν τους επικεφαλής του κυκλώματος, ώστε ο άνθρωπος να πειστεί πως δεν θα πάρει χρήματα πίσω!

Ο γνωστός παίκτης reality σε συνέντευξή του την Παρασκευή υποστήριξε ότι η σπείρα είχε αποσπάσει 250.000 ευρώ και από τον Παντελή Παντελίδη την ημέρα του θανάτου του σε τροχαίο δυστύχημα. «Ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας ήταν ο διοργανωτής του στημένου τζόγου, που έχασε ο Παντελής Παντελίδης τεράστια ποσά το βράδυ του θανάτου του. Έχασε 250.000 ευρώ. Θρήνησε όλη η Ελλάδα εξαιτίας του. Θα κάνω τα πάντα για να τα ξεσκεπάσω! Δεν έχω ιδέα από χαρτιά, δεν έχω πατήσει ποτέ το πόδι μου στα καζίνο», είπε ο Σπύρος Μαρτίκας.

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Ενημέρωσα την αστυνομία με τις πληροφορίες που είχα. Μέσα θα βρείτε εγκλήματα! Πάρτε το τηλέφωνό του και θα βρείτε τέρατα. Καυχιόταν τι έκανε στον Παντελή Παντελίδη».

Μαρτίκας: «Δεν φοβήθηκα να μιλήσω»

Ο Σπύρος Μαρτίκας μιλώντας στο newsbomb δήλωσε: «Έπεσα κι εγώ θύμα με δήθεν επενδύσεις. Κατάλαβα ότι πρόκειται για απάτη και το κυνήγησα. Αποκάλυψα την υπόθεση και τους ξεσκέπασα. Δεν φοβήθηκα να μιλήσω».

kykloma2.jpg

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρατταν πλαστογραφίες και απάτες, τετελεσμένες και σε απόπειρα, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, κατηγορούμενα και για ηθική αυτουργία σε ληστεία καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης, πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Πέμπτης, 13 Νοεμβρίου 2025, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση σε Λουτράκι, Πάτρα και Αττική, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν -5- μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων ο αρχηγός και ο υπαρχηγός. Την επιχείρηση συνέδραμαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων της Δ.Α.Ο.Ε.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι συλληφθέντες τουλάχιστον από το 2023 συγκρότησαν και εντάχθηκαν σε εγκληματική οργάνωση, εντοπίζοντας οικονομικά εύρωστους επαγγελματίες και παρουσιάζοντας ψευδή επενδυτική ευκαιρία σε καζίνο, με υποτιθέμενες μηνιαίες αποδόσεις 10%–20%.

Ο αρχηγός εμφανιζόταν ως υψηλόβαθμο στέλεχος του καζίνο, ενώ για να πείσουν τα θύματά τους τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιούσαν συναντήσεις σε σουίτες του ξενοδοχείου, όπου τους επεδείκνυαν μεγάλα ποσά μετρητών, χρυσές λίρες, ράβδους χρυσού και πολύτιμους λίθους. Κατά περίπτωση, παρουσίαζαν και πλαστές επιταγές ως δήθεν αποδεικτικά των κερδών τους.

Όταν τα θύματα ζητούσαν πίσω τα χρήματά τους, η οργάνωση προέβαλε διάφορα προσχήματα καθυστερώντας συστηματικά την επιστροφή τους. Μάλιστα, χαρακτηριστικό της δράσης τους, αποτελεί η χρήση ακραίας βίας, με σκηνοθετημένη ληστεία και πρόκληση σωματικών βλαβών σε ένα θύμα, ενώ σε άλλη περίπτωση σκηνοθέτησαν «σύλληψη» του υπαρχηγού από άτομα που παρίσταναν τους αστυνομικούς, αφαιρώντας μεγάλο χρηματικό ποσό με πρόσχημα την κατάσχεση.

kykloma3.jpg

Σε έρευνες που διενεργήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • το χρηματικό ποσό των -38.925- ευρώ,
  • -113- διαμάντια αμφιβόλου γνησιότητας,
  • -735- λίρες, χρυσού χρώματος, αμφιβόλου γνησιότητας,
  • πλήθος δεσμίδων από αντίγραφα χαρτονομισμάτων φερόμενου ποσού -725.450- ευρώ,
  • πλήθος ρολογιών με επιγραφή “ROLEX” αμφιβόλου γνησιότητας,
  • -2- πλάστες επιταγές ύψους -100.000- ευρώ και -600.000- ευρώ αντίστοιχα.
  • -3- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα πολυτελείας και
  • -6- κινητά τηλέφωνα.
kykloma4.jpg

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί -13- περιπτώσεις, τετελεσμένες και σε απόπειρα, με το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 1.300.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Νέα δυναμική χορηγική συνεργασία για το «τριφύλλι»

14:35ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πάπας συναντά τους σταρ του Χόλιγουντ: Κέιτ Μπλάνσετ, Μόνικα Μπελούτσι, Σπάικ Λι και πολλοί άλλοι στο Βατικανό

14:34ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρά επεισόδια στο Πολυτεχνείο - Ξυλοδαρμοί και ζημιές μέσα στο κτίριο - Βίντεο

14:19ΕΛΛΑΔΑ

Μαρτίκας για την απάτη με τις «επενδύσεις» και τον Παντελή Παντελίδη: Του «έφαγαν» 250.000 ευρώ σε στημένο τραπέζι - «Έστησαν» ακόμη και ψεύτικη σύλληψη μπροστά σε χρυσοχόο

14:16ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Τροχαίο με απεγκλωβισμό στον Κουμπέ - Στο νοσοκομείο δύο άτομα

14:11ΚΥΠΡΟΣ

Χριστοδουλίδης για τα 42 χρόνια από την ανακήρυξη του ψευδοκράτους: «Θα εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο για την απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας»

14:09ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Η στιγμή της έκρηξης σε αστυνομικό τμήμα στο Κασμίρ - Τουλάχιστον εννέα νεκροί και 29 τραυματίες

14:04ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Δύο γυναίκες παρασύρθηκαν από αυτοκίνητο - Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

14:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Στην τελική ευθεία για την επιστροφή του ο Ζίνι – Επάνοδος με πολλές απουσίες στα Σπάτα

13:58ΕΛΛΑΔΑ

Οκτώ χρόνια από τη φονική πλημμύρα στη Μάνδρα: Αποκάλυψη του μνημείου για τα 25 θύματα - Μαύρα μπαλόνια στον ουρανό

13:51ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Άρχισαν οι κλοπές από τα χωράφια με τα ελαιόδεντρα – Πού «χτύπησαν» οι επιτήδειοι

13:38LIFESTYLE

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου κατέθεσε αγωγή ενός εκατ. ευρώ κατά της Έλενας Χριστοπούλου

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Παιανία: Νεκροί δύο ηλικιωμένοι από τη σύγκρουση δύο αυτοκινήτων στη Λεωφόρο Λαυρίου

13:16ΚΟΣΜΟΣ

Στα δικαστήρια κατά του BBC προσφεύγει ο Ντόναλντ Τραμπ - «Άλλαξαν τα λόγια μου»

13:14ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Το βρέφος που είχε καεί με λάδι έγινε καλά - «Βλέπουμε ξανά το χαμόγελο του γιου μας στα χείλη του»

13:06ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Τρίμηνη αναστολή κυρώσεων κατά της ρωσικών συμφερόντων πετρελαϊκής NIS

13:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: Πού θα δείτε το αθηναϊκό ντέρμπι της Women’s Football League

13:01ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η OpenAI προσθέτει ένα νέο χαρακτηριστικό στο ChatGPT – Ποια λειτουργία δοκιμάζει

12:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Επεισοδιακή σύλληψη 45χρονου αλλοδαπού - Απώθησε με βία τους αστυνομικούς

12:40ΚΟΣΜΟΣ

Τέλος στην περιπέτεια των Κινέζων αστροναυτών που είχαν εγκλωβιστεί στη Τιανγκόνγκ, επέστρεψαν στη Γη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:34ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρά επεισόδια στο Πολυτεχνείο - Ξυλοδαρμοί και ζημιές μέσα στο κτίριο - Βίντεο

14:19ΕΛΛΑΔΑ

Μαρτίκας για την απάτη με τις «επενδύσεις» και τον Παντελή Παντελίδη: Του «έφαγαν» 250.000 ευρώ σε στημένο τραπέζι - «Έστησαν» ακόμη και ψεύτικη σύλληψη μπροστά σε χρυσοχόο

11:43ΚΟΣΜΟΣ

Τσάντες γεμάτες μετρητά και χρυσή τουαλέτα: Σκάνδαλο διαφθοράς συγκλονίζει την κυβέρνηση Ζελένσκι - «Πώς οι φίλοι του προέδρου λήστεψαν τη χώρα εν καιρώ πολέμου»

13:14ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Το βρέφος που είχε καεί με λάδι έγινε καλά - «Βλέπουμε ξανά το χαμόγελο του γιου μας στα χείλη του»

09:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα

12:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τέσσερις συλλήψεις για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα - Εντοπίστηκαν από τις κάμερες

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Ομάδα κοριτσιών ξυλοκόπησε άγρια 13χρονη για ένα αγόρι – Βίντεο ντοκουμέντο

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Παιανία: Νεκροί δύο ηλικιωμένοι από τη σύγκρουση δύο αυτοκινήτων στη Λεωφόρο Λαυρίου

11:41ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρίστηκε ο «Δρομέας»: Η ιστορία του εμβληματικού γλυπτού – Δείτε εικόνες

13:58ΕΛΛΑΔΑ

Οκτώ χρόνια από τη φονική πλημμύρα στη Μάνδρα: Αποκάλυψη του μνημείου για τα 25 θύματα - Μαύρα μπαλόνια στον ουρανό

13:38WHAT THE FACT

«Είναι το πρώτο που έχει ποτέ κινηματογραφηθεί ζωντανό» - H πρώτη λήψη βίντεο προϊστορικού ψαριού

11:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Η καμαρούλα μια σταλιά» που κράτησε ζωντανή τη φωνή του Γιάννη Πουλόπουλου ζει στη Θεσσαλονίκη

10:54ΚΟΣΜΟΣ

Η κατάρα του Τουταγχαμών: Η ανασκαφή φρίκης που «ζωντάνεψε» τον θρύλο - Ο ακρωτηριασμός και ο αποκεφαλισμός της μούμιας

11:54ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στον Κηφισό: Νεκρός 42χρονος οδηγός μοτοσικλέτας

12:38LIFESTYLE

«Εσύ χαμογέλα!»: Με εμφάνιση - φωτιά, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν «μάλωσε» φωτογράφο στο κόκκινο χαλί του Stranger Things στο Λονδίνο

09:46WHAT THE FACT

Η τρύπα της κόλασης: Αδέλφια βούτηξαν σε σπηλιά με είσοδο γραμματοκιβώτιο και βρήκαν διαβολικά αγάλματα - Δείτε βίντεο

14:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Νέα δυναμική χορηγική συνεργασία για το «τριφύλλι»

06:55LIFESTYLE

MEGA: Σαρωτικές αλλαγές στη βραδινή ζώνη – Σειρές πάνε κι έρχονται

08:38ΜΠΑΣΚΕΤ

«Τρόμος στην Ευρώπη» ο Παναθηναϊκός AKTOR - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

09:17ΕΛΛΑΔΑ

Εθνική Οδός: Τουριστικό λεωφορείο προσέκρουσε σε μπάρες στο ύψος της Υλίκης - Πέντε επιβάτες και ο οδηγός στο νοσοκομείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ