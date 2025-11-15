Κύκλωμα «επενδύσεων» σε καζίνο: Λεία 1,3 εκατ. ευρώ – «Ο επιχειρηματίας είχε μπράβους & εκτελεστές»

Συνεχείς είναι οι αποκαλύψεις για την εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες μέσω επενδύσεων – «μαϊμού» σε καζίνο, με πρόσχημα το εύκολο κέρδος και λεία που ξεπερνά το 1,3 εκατ. ευρώ. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 13 υποθέσεις, ενώ, ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται γνωστά πρόσωπα, όπως ο φαρμακοποιός και πρώην παίκτης ριάλιτι, Σπύρος Μαρτίκας, ο οποίος ήταν κι εκείνος που τους «ξεσκέπασε».

«Σε πλήρωναν και μετά σε λήστευαν, είχε μπράβους και εκτελεστές – Πήραν και 250.000€ από τον Παντελίδη την ημέρα που σκοτώθηκε»

Μιλώντας για τον συλληφθέντα επιχειρηματία, ο Σπύρος Μαρτίκας ανέφερε πως «ήταν στην οργάνωση των AHEPA και κατάφερνε να προσεγγίζει επωνύμους. Πήγαινε σε όλες τις εκδηλώσεις και έκλεβε φωτογραφίες με γνωστούς ανθρώπους.

Με είχε προσεγγίσει, να προσφέρει αυτοκίνητο διαφημίζοντας εμένα και τα καταστήματά του. Τη στιγμή των γυρισμάτων, κουβαλούσε πάνω από 100.000 ευρώ μετρητά. Οι ατάκες του ήταν “τι νομίζεις, από μασατζίδικα βγάζω λεφτά;”. Ήθελε με κάθε τρόπο να είναι δίπλα μου, κουβαλούσε και έναν μπράβο μαζί του.

Αυτός έφερνε πελάτες και επενδυτές και το έπαιζε και αυτός επενδυτής, χρησιμοποιώντας το όνομα του δικηγόρου και κουμπάρου του. Σε σουίτα στο καζίνο Λουτρακίου “πουλούσε” την απάτη του.

Το καζίνο δεν γνώριζε για όλο αυτό που συνέβαινε, αυτός χρησιμοποιούσε τα υπερκέρδη του καζίνο. Ήταν το καλύτερο σενάριο απόδοσης των κεφαλαίων σου. Έβλεπες μία μόστρα και μπροστά σου γινόταν το αλισβερίσι, έδινε φαινομενικά λεφτά σε εκείνον που ζούσε στο καζίνο, και παραπλανούσε κόσμο.

Τα διαμάντια τα εξαργύρωνε μαζί με το θύμα σε φίλο του και γνωστό ενεχυροδανειστή. Μάλιστα, πλάσαρε ως διευθυντή του καζίνο τον συνεργό του», περιέγραψε ο Σπύρος Μαρτίκας, μιλώντας στο MEGA.

Ακόμη, υποστήριξε πως ο εγκέφαλος του κυκλώματος είχε στημένο χαρτοπαίγνιο, στο οποίο συμμετείχε ο Παντελής Παντελίδης, με αποτέλεσμα να χάσει 250.000€.

Ο Μαρτίκας ανέφερε ότι «ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας ήταν ο διοργανωτής του στημένου τζόγου, που ο Παντελής Παντελίδης έχασε τεράστια ποσά το βράδυ του θανάτου του, έχασε 250.000 ευρώ. Θρήνησε όλη η Ελλάδα εξαιτίας του. Θα κάνω τα πάντα για να τα ξεσκεπάσω! Δεν έχω ιδέα από χαρτιά, δεν έχω πατήσει ποτέ το πόδι μου στα καζίνο».

«Ζητούσαν 50.000 ευρώ για αρχή, με υπογραφή συμβολαίου και τα έπαιζαν μετρητά. Σε πλήρωναν σε 2 – 3 εβδομάδες με 55.000 ευρώ, να μην χάσουν τα στατιστικά απόδοσης. Σε πλήρωναν 3 με 4 φορές, και μετά, ξεκινούσε το πανηγύρι. Έλεγαν “δεν έχω μετρητά, θα σε πληρώσω σε χρυσό”. Σε πλήρωναν με χρυσό και σε πήγαιναν στον φίλο ενεχυροδανειστή για εξαργύρωση. Μετά την εξαργύρωση, στην “έπεφταν” τύποι με κουκούλες και έστηναν δήθεν ληστεία. Έκλεβαν και μετά έλεγαν “μας έκλεψαν, μα ποιος ήξερε, ποιος μίλησε;”.

Στη συνέχεια έλεγαν “θες τα λεφτά σου πίσω και να βγάλεις περισσότερα; Φέρε πελάτες”. Τα ηχογραφούσα όλα μαζί με ένα φίλο μου και επί 1 χρόνο ενημέρωνα τη ΓΑΔΑ και το ελληνικό FBI. Η αστυνομία έμαθε τι συμβαίνει στις παράνομες σουίτες.

Τους ρωτούσα τι έγινε στη δική μου περίπτωση, και σιγά – σιγά μού έλεγαν τι συνέβη. Όλο αυτό ξεσκέπασε την τεράστια εγκληματική οργάνωση. Ο κύριος έχει το νούμερο 1 στημένων παράνομων παιχνιδιών, ο ίδιος τα καυχιέται παντού», αποκάλυψε ακόμη ο Σπύρος Μαρτίκας.

Στη συνέχεια, κατήγγειλε πως «είχε μπράβους και εκτελεστές, στημένους ληστές, έκανε εκβιασμούς σε θύματα. Για την επίθεση εις βάρος μου, αναρωτιόταν δήθεν “μα πώς το έμαθαν;”. Όταν έφερα τον φίλο μου, στο τηλέφωνο μου είπε “ο φίλος σου είδε τη μόστρα και τρελάθηκε, ε;”. Η υπόθεση ξεκίνησε πριν χρόνια από το καζίνο Θεσσαλονίκης και κατέληξε στο Λουτράκι».

Πώς «κορόιδευε» το κύκλωμα, σκηνοθετώντας ληστείες και συλλήψεις

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι συλληφθέντες τουλάχιστον από το 2023 συγκρότησαν και εντάχθηκαν σε εγκληματική οργάνωση, εντοπίζοντας οικονομικά εύρωστους επαγγελματίες και παρουσιάζοντας ψευδή επενδυτική ευκαιρία σε καζίνο, με υποτιθέμενες μηνιαίες αποδόσεις 10% – 20%.

Ο αρχηγός εμφανιζόταν ως υψηλόβαθμο στέλεχος του καζίνο, ενώ για να πείσουν τα θύματα, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιούσαν συναντήσεις σε σουίτες του ξενοδοχείου, όπου τους επεδείκνυαν μεγάλα ποσά μετρητών, χρυσές λίρες, ράβδους χρυσού και πολύτιμους λίθους. Κατά περίπτωση, παρουσίαζαν και πλαστές επιταγές ως δήθεν αποδεικτικά των κερδών τους.

Όταν τα θύματα ζητούσαν πίσω τα χρήματά τους, η οργάνωση προέβαλε διάφορα προσχήματα καθυστερώντας συστηματικά την επιστροφή τους. Μάλιστα, χαρακτηριστικό της δράσης τους αποτελεί η χρήση ακραίας βίας, με σκηνοθετημένη ληστεία και πρόκληση σωματικών βλαβών σε ένα θύμα, ενώ σε άλλη περίπτωση σκηνοθέτησαν «σύλληψη» του υπαρχηγού από άτομα που παρίσταναν τους αστυνομικούς, αφαιρώντας μεγάλο χρηματικό ποσό με πρόσχημα την κατάσχεση.

Σε έρευνες που διενεργήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν από την Ελληνική Αστυνομία:

Το χρηματικό ποσό των 38.925 ευρώ.

113 διαμάντια αμφιβόλου γνησιότητας.

735 λίρες, χρυσού χρώματος, αμφιβόλου γνησιότητας.

Πλήθος δεσμίδων από αντίγραφα χαρτονομισμάτων φερόμενου ποσού 725.450 ευρώ.

Πλήθος ρολογιών με επιγραφή ROLEX αμφιβόλου γνησιότητας.

Δύο πλάστες επιταγές ύψους 100.000 ευρώ και 600.000 ευρώ αντίστοιχα.

Τρία ΙΧΕ αυτοκίνητα πολυτελείας και 6 κινητά τηλέφωνα.

Διαβάστε επίσης