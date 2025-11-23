Μίνα Αρναούτη για την υπόθεση Παντελίδη: «Οι απειλές που δέχομαι θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή μου»

Η Μίνα Αρναούτη υποβλήθηκε σε 17 χειρουργεία και κατάφερε με τεράστια προσπάθεια να σταθεί ξανά στα πόδια της

Newsbomb

Μίνα Αρναούτη για την υπόθεση Παντελίδη: «Οι απειλές που δέχομαι θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή μου»
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Μίνα Αρναούτη περνά στην αντεπίθεση και δηλώνει αποφασισμένη να κινηθεί νομικά, μετά τη νέα διασπορά ψευδών και παραποιημένων πληροφοριών για την υπόθεση Παντελίδη. Υπενθυμίζεται πως τη νύχτα που σκοτώθηκε ο Παντελής Παντελίδης, η ίδια ήταν μέσα στο μοιραίο τζιπ και τραυματίστηκε σοβαρά.

Η Μίνα Αρναούτη που υποβλήθηκε σε 17 χειρουργεία τονίζει πως σε αντίθεση με τα όσα υποστηρίζει ο Απόστολος Λύτρας, που εκπροσωπεί την οικογένεια του αδικοχαμένου τραγουδιστή, η υπόθεση έχει κριθεί από τη δικαιοσύνη. Τονίζει όμως, πως κάθε φορά που το δυστύχημα που είχε ο Παντελής Παντελίδης επιστρέφει στην επικαιρότητα, η ίδια δέχεται απειλές και ύβρεις.

Ο Σπύρος Μαρτίκας είχε ισχυριστεί προ ημερών στο Mega, πως τα μέλη εγκληματικής οργάνωσης που έταζαν επενδύσεις στο καζίνο Λουτρακίου, «έφαγαν» 250.000 από τον Παντελή Παντελίδη τη νύχτα που σκοτώθηκε. Η Μίνα Αρναούτη απέφυγε να πάρει θέση. Κάποιοι όμως, άρχισαν όπως λέει να την στοχοποιούν, με μια σειρά από απειλητικά μηνύματα.

Σε ανάρτησή της, η Μίνα Αρναούτη αναφέρει: «Με αφορμή τη νέα διασπορά ψευδών και παραποιημένων πληροφοριών γύρω από μια υπόθεση που έχει οριστικά κριθεί από τη Δικαιοσύνη, δηλώνω ότι θα κινηθώ νομικά προς κάθε κατεύθυνση. Οι επιθέσεις και οι απειλές που δέχομαι θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή μου και δεν θα γίνουν πλέον ανεκτές».

Επισύναψε μάλιστα ένα από αυτά τα μηνύματα που της έχουν προκαλέσει ανησυχία. Στο παρελθόν η Μίνα Αρναούτη είχε αναφέρει ότι παρά τις χειρουργικές επεμβάσεις που έκανε, η υγεία της δεν αποκαταστάθηκε πλήρως. «Δεν μπορώ να κάτσω όρθια πολλές ώρες, ούτε μπορώ να κάτσω μπροστά σε έναν υπολογιστή 8 ώρες» είχε πει.

Πλέον εμφανίζεται αποφασισμένη να μην επιτρέψει άλλη στοχοποίηση και να προστατεύσει τον εαυτό της μετά από χρόνια συναισθηματικής και σωματικής ταλαιπωρίας.

Για το δυστύχημα του Παντελίδη Παντελίδη, η Μίνα Αρναούτη είχε αναφέρει σε συνέντευξή της, πως ο τραγουδιστής δεν φαινόταν μεθυσμένος όταν έπιασε το τιμόνι του τζιπ του. «Ιερόδουλη να ήμουν δεν δικαιούμαι εφόσον μπήκα σε ένα αμάξι αποζημίωση;» είχε πει χαρακτηριστικά στην ίδια συνέντευξη.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 πληρωμή: Ποιοι θα πάρουν το βοήθημα - Οι δικαιούχοι

11:37ΜΠΑΣΚΕΤ

Πένθος στο NBA: Πέθανε ο Ρόντνεϊ Ρότζερς

11:34LIFESTYLE

Άσχημα νέα για τη Μις Τζαμάικα μετά την οδυνηρή πτώση της στον διαγωνισμό Μις Υφήλιος - «Δεν τα πάει καλά»

11:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Θα αυστηροποιήσουμε το πλαίσιο της οπλοκατοχής και θα εντατικοποιήσουμε τους ελέγχους

11:28ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακό: Χάνουμε 111 ώρες στην κίνηση - Χάνει 90 εκατομμύρια ευρώ το κράτος από τον Κηφισό

11:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικός θάνατος 64χρονης: Της επιτέθηκε ελάφι που φρόντιζε επί χρόνια

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Μίνα Αρναούτη για την υπόθεση Παντελίδη: «Οι απειλές που δέχομαι θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή μου»

11:20ΕΛΛΑΔΑ

Ήπειρος: Εικόνες Βιβλικής καταστροφής - Κατολισθήσεις και αποκλεισμένα χωριά

11:13WHAT THE FACT

Λύθηκε αρχαιολογικό παζλ - Στον Φαραώ Sheshonq III ανήκει η σαρκοφάγος χωρίς επιγραφές

11:09WHAT THE FACT

Αυτός ο άνδρας άφησε μια κάμερα σε μια σπηλιά για 10 χρόνια – Ποτέ δεν περίμενε τι θα καταγράψει

11:03ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός: «Ερυθρόλευκη» δοκιμασία στη Θεσσαλονίκη | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της GBL

10:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: Ο Πρωθυπουργός δεν έχει τίποτα να πει για την βαρύτατη κακοποίηση των θεσμών;

10:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εσωκομματικές εκλογές ΝΔ: Ομαλά και με μεγάλη συμμετοχή - Κλείνουν στις 19:00 οι κάλπες

10:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» νέα πανελλαδική κακοκαιρία από το ECMWF - Πότε ξεκινά

10:45ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η νέα μέθοδος τηλεφωνικών και διαδικτυακών απάτων που αδειάζει τραπεζικούς λογαριασμούς

10:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: «Υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι στις δολοφονίες - Δεν ήταν μόνο οι δύο νεαροί»

10:44ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση CNN: Σχέδιο υπό προθεσμία και σιωπηλή απειλή Τραμπ σε Ζελένσκι και Ευρώπη - Ή το αποδέχεστε ή είστε μόνοι σας

10:20ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ήταν πραγματικά ο Διάβολος στη Βίβλο και γιατί δεν έμοιαζε καθόλου με αυτόν που ξέρουμε σήμερα

10:19ΚΟΣΜΟΣ

Προσποιήθηκε ότι ήταν κυβερνήτης και «πέταξε» σε όλη την Ευρώπη για περισσότερα από τρία χρόνια

10:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη γνωστός τράπερ για κατοχή κάνναβης - Πήγαινε σε σχολικό πάρτι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:20LIFESTYLE

Ειρήνη Σκλήβα: 29 χρόνια μετά τον τίτλο της «Μις Κόσμος» - Η ζωή της και οι σπάνιες φωτογραφίες

10:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» νέα πανελλαδική κακοκαιρία από το ECMWF - Πότε ξεκινά

11:20ΕΛΛΑΔΑ

Ήπειρος: Εικόνες Βιβλικής καταστροφής - Κατολισθήσεις και αποκλεισμένα χωριά

11:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρή κακοκαιρία «βλέπει» το GFS - Πότε θα «χτυπήσει» σύμφωνα με τους Αμερικανούς

10:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Από αύριο τα 250 ευρώ στους συνταξιούχους»

09:29ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαίο ρωμαϊκό φέρετρο «ανοίγει» για πρώτη φορά μετά από 1.700 χρόνια

09:01ΚΟΣΜΟΣ

Απόκοσμες εικόνες: Το αεροδρόμιο της Λευκωσίας παγωμένο λείψανο στον χρόνο - Αεροπλάνα σαπίζουν για 50 χρόνια

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Η ελληνική εισβολή στη Βουλγαρία το 1925 (Το επεισόδιο του Πετριτσίου)

07:53ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Τα άγνωστα παιδικά χρόνια του Ιησού: Όσα αποκαλύπτει το απαγορευμένο Ευαγγέλιο του Θωμά

11:09WHAT THE FACT

Αυτός ο άνδρας άφησε μια κάμερα σε μια σπηλιά για 10 χρόνια – Ποτέ δεν περίμενε τι θα καταγράψει

11:08ΕΛΛΑΔΑ

Από το Σύνταγμα έως τη Γλυφάδα: Εγκαινιάστηκε η μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο

10:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη γνωστός τράπερ για κατοχή κάνναβης - Πήγαινε σε σχολικό πάρτι

11:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικός θάνατος 64χρονης: Της επιτέθηκε ελάφι που φρόντιζε επί χρόνια

08:09ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: «Ίσως να είχα εμπάθεια με το παιδάκι, αλλά με θώπευσε», λέει η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο μαθητή

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Μίνα Αρναούτη για την υπόθεση Παντελίδη: «Οι απειλές που δέχομαι θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή μου»

08:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Palmos Analysis: Κλειδώνει το 30% η Νέα Δημοκρατία - Πού βρίσκεται ο Τσίπρας

20:45ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Η στιγμή που οι διαρρήκτες που πήδηξαν από μπαλκόνι για να διαφύγουν σφαδάζουν από τον πόνο – Βίντεο ντοκουμέντο

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι φέρνει για τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα η κατάρρευση του Πολικού Στρόβιλου

07:35ΚΑΙΡΟΣ

Σάκης Αρναούτογλου: Έρχεται νέα κακοκαιρία - Στο «κόκκινο» η Δυτική Ελλάδα σε λίγες ώρες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ