Σκληρή σύγκρουση Καιρίδη – Τζανακόπουλου για αγρότες - «Έχετε να μου δώσετε έξι νούμερα;»

Συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής του σχεδίου νόμου "Εκσυγχρονισμός νομικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας της "Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Ανώνυμης Εταιρείας (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)" και ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα της και της ανταγωνιστικότητάς της στην αγορά των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Λήψη μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/1083 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Απριλίου 2024, σχετικά με τη θέσπιση κοινού πλαισίου για τις υπηρεσίες μέσων ενημέρωσης στην εσωτερική αγορά και την τροποποίηση της οδηγίας 2010/13/ΕΕ (Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης - EUROPEAN MEDIA FREEDOM ACT)", Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025. (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Οξεία αντιπαράθεση σημειώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής ανάμεσα στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Καιρίδη, και τον Δημήτρη Τζανακόπουλο από τη Νέα Αριστερά, με αφορμή τις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις του αγροτικού κόσμου και τα επεισόδια που σημειώθηκαν στην Κρήτη.

Ο κ. Τζανακόπουλος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν έχει ανταποκριθεί στις οικονομικές υποχρεώσεις της προς τον πρωτογενή τομέα, τονίζοντας πως μεγάλο μέρος των αγροτών και κτηνοτρόφων παραμένει απλήρωτο.

Συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για την αναθεώρηση του Συντάγματος την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019. (EUROKINISSI/ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ) Eurokinissi

Συνέχισε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους και σε σκωπτικό ύφος, ανέφερε στον κ. Καιρίδη: «Έχετε να μου δώσετε έξι νούμερα, μπας και κερδίσω κανένα Τζόκερ;».

«Ξυπνήσανε μια μέρα οι αγρότες και είπαν δεν έχουμε τι να κάνουμε «ας πάμε να κλείσουμε κανέναν δρόμο, ας πάμε να κλείσουμε κανένα αεροδρόμιο; Έχετε υπόψη σας για ποιον λόγο γίνονται οι κινητοποιήσεις; έπρεπε να πληρώσετε 560 εκατ. Τι πληρώσατε; 360 εκατ., λέτε. Από αυτά 90 εκατ. κρατήθηκαν για τον ΕΛΓΑ. Και αυτή τη στιγμή 45.000 αγρότες δεν έχουν πάρει ένα ευρώ και 13.000 κτηνοτρόφοι δεν έχουν πάρει ένα ευρώ. Πώς θα κάνουν γιορτές κ. Καιρίδη αυτοί; Θα σας πω ποια είναι η μοναδική εγκληματική οργάνωση σε αυτή τη χώρα. Η κυβέρνηση της ΝΔ. Κύριε Καιρίδη, έχετε να μου δώσετε έξι νούμερα μπας και κερδίσω κάνα Τζόκερ;».

Η απάντηση του Δημήτρη Καιρίδη ήταν εξίσου αιχμηρή, καταλογίζοντας στην αντιπολίτευση αντιφάσεις και ακρότητες. «Δεν ξέρω αν αυτές οι ακρότητες που εκστόμισε… είναι και αυτές μέρος μιας κεντρώας στροφής. Δεν ήταν ο Τζανακόπουλος στην εκδήλωση της Ιθάκης, ήταν εκεί ο αρχηγός σας, εκτός αν δεν είναι αρχηγός σας ο κ. Χαρίτσης» ανέφερε.

Η παρέμβαση του Ευκλείδη Τσακαλώτου όξυνε το κλίμα ακόμη περισσότερο, καθώς κατηγόρησε τον κ. Καιρίδη ότι το μόνο που κάνει είναι «να τρολάρει και να επιτίθεται».

Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε όταν ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, απευθυνόμενος στον κ. Καιρίδη, είπε «Κρίμα στα παιδιά που διδάσκετε», με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ να απαντά: «Δεν μας παρατάς, δημαγωγέ…». Ο κ. Τζανακόπουλος έκλεισε την τοποθέτησή του δηλώνοντας ότι «τον παραδίδει στη χλεύη του ελληνικού λαού».