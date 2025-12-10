Κυβέρνηση κατά ΠΑΣΟΚ για τα μπλόκα των αγροτών: «Ο Ανδρουλάκης σέρνεται στο δρόμο του λαϊκισμού»

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κόντρα των αγροτών με την κυβέρνηση ενώ την ίδια ώρα τα κόμματα της  αντιπολίτευσης επισκέπτονται τα μπλόκα εκτοξεύοντας κατηγορίες κατά της ΝΔ

Στην κυβέρνηση θεωρούν ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης διακατέχονται από υποκρισία και σπεύδουν να φωτογραφηθούν στα μπλόκα με στόχο την πολιτική εκμετάλλευση των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Με αφορμή τις αγροτικές κινητοποιήσεις από το Μέγαρο Μαξίμου εξαπολύουν επίθεση κατά του Νίκου Ανδρουλάκη.

«Για ακόμα μία φορά ο κ. Ανδρουλάκης σύρθηκε στον δρόμο του λαϊκισμού. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, με τις δηλώσεις του, κατά την παρουσία του στα μπλόκα των αγροτών, κατέφυγε σε 3 ψέματα και ανακρίβειες, ενώ καλείται να απαντήσει σε ένα βασικό ερώτημα, που τίθεται από την κοινωνία», είπε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και απαρίθμησε τα 3 ψέματα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης:

  1. Πρώτον, ισχυρίστηκε ότι η Κυβέρνηση, αντί να καλέσει τους αγρότες σε διάλογο, επενδύει τάχα στον διχασμό. Η αλήθεια είναι ότι η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός από την πρώτη στιγμή έχουν τονίσει ότι οι πόρτες του διαλόγου είναι ανοιχτές σε εκπροσώπους που θα ορίσουν οι ίδιοι οι αγρότες.
  2. Δεύτερον, είπε ότι δεν έχει γίνει τίποτα για το κόστος παραγωγής, τη στιγμή που η σημερινή Κυβέρνηση είναι η μόνη που αντιμετώπισε προβλήματα δεκαετιών, μειώνοντας τον ΦΠΑ σε αγροτικά μηχανήματα, λιπάσματα και ζωοτροφές, δίνοντας μόνιμη λύση στην επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο και χαμηλή τιμή στο αγροτικό ρεύμα για 10 χρόνια.
  3. Τρίτον, απέκρυψε ότι φέτος οι ενισχύσεις των παραγωγών μας θα είναι υψηλότερες κατά 600 εκατομμύρια σε σχέση με πέρυσι, φτάνοντας τα 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ η χώρα δεν πρόκειται να χάσει ούτε ένα ευρώ από τους πόρους που θα περισσέψουν καθώς, αφού καταβληθούν η βασική ενίσχυση, η συνδεδεμένη, η εξισωτική αποζημίωση και τα οικολογικά σχήματα θα ακολουθήσει μια «δεύτερη κατανομή» για τους ειλικρινείς αγρότες.

Στο Μέγαρο Μαξίμου αναρωτιούνται γιατί ο κ. Ανδρουλάκης, δεν απαντά στο βασικό ερώτημα προς τους πολίτες που ταλαιπωρούνται: «Συμφωνεί ή όχι με το κλείσιμο των δρόμων;».

Παρά την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων η κυβέρνηση παραμένει σταθερή στη θέση της ότι ακραίες συμπεριφορές δεν μπορεί να τις δέχεται κανείς σε μια ευνομούμενη δημοκρατική πολιτεία. «Σεβόμαστε το δικαίωμα της διαδήλωσης και της διαμαρτυρίας, αλλά κάπου εκεί χάνεται και το δίκιο όσων θέλουν να αναδείξουν το πρόβλημά τους όταν εκδηλώνονται επιθέσεις σε αστυνομικούς».

Κυβερνητικά στελέχη υπενθυμίζουν ότι ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές για το Μέτρο 23 και για τις αυτόχθονες φυλές - Υπάρχει στήριξη άνω των 175 εκατ. ευρώ στον πρωτογενή τομέα - Οι πληρωμές αφορούν συνολικά 132.584 γεωργούς και κτηνοτρόφους.

Αναλυτικά οι απαντήσεις που δίνονται από το Μέγαρο Μαξίμου για τις πληρωμές έχουν ως εξής:

  • Για την πρώτη εκκαθάριση του Μέτρου 23: Έκτακτη, προσωρινή στήριξη ρευστότητας στους γεωργούς που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, μετά την 1η Ιανουαρίου 2024.. Οι δικαιούχοι είναι 131.444 και το συνολικό ποσό 157.466.387,8 ευρώ - Οι συγκεκριμένες πληρωμές είναι αφορολόγητες, ακατάσχετες και δεν εκχωρούνται στα χέρια του Δημοσίου*ή τρίτων.
  • Δεν έχουν περιληφθεί στις καταστάσεις πληρωμής γεωργοί/μελισσοκόμοι, οι οποίοι είτε εντοπίζονται να μην έχουν συμμορφωθεί ως προς τις υποχρεώσεις τους έναντι των ενωσιακών διατάξεων, είτε βρίσκονται σε διαδικασία διερεύνησης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή άλλες ελεγκτικές αρχές.
  • Μέχρι τα τέλη του έτους θα ακολουθήσει συμπληρωματική πληρωμή με ανακατανομή πιστώσεων. Το Μέτρο 23 ενεργοποιείται για πρώτη φορά στη χώρα μας, δίνοντας ουσιαστική ανάσα σε χιλιάδες παραγωγούς που βρέθηκαν μπροστά σε μεγάλες απώλειες.
  • Για την πρώτη εκκαθάριση για το 2024 της Παρέμβασης Π3-70-1.5, «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» ΣΣΚΑΠ: Οι δικαιούχοι είναι 1.104 και το συνολικό ποσό 18.006.337,61 ευρώ.

Ο υπολογισμός πληρωμής πραγματοποιήθηκε, με βάση το προσδιορισθέν ζωικό κεφάλαιο μετά το σύνολο των προβλεπόμενων διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων, και την εφαρμογή των μειώσεων-κυρώσεων στις περιπτώσεις αποκλίσεων με το αιτούμενο ζωικό κεφάλαιο.

Η ροή των πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ομαλοποιείται και μέσα στον Δεκέμβριο η συνολική στήριξη προς τον πρωτογενή τομέα θα ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ.

Παράλληλα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ δίδονται διευκρινίσεις για τους ελέγχους στο Μέτρο 23, που απαντούν και στην κοινή δήλωση των 6 βουλευτών της ΝΔ: Οι παραγωγοί των οποίων οι δηλώσεις δεσμεύθηκαν θα πληρωθούν στο τέλος Δεκεμβρίου, αφού πρώτα ολοκληρωθεί ο έλεγχος.

Ο έλεγχος του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στα αγροτεμάχια των δικαιούχων του Μέτρου 23 πραγματοποιήθηκε με βάση το Ε9 των ιδιοκτητών προκειμένου να γίνει σύγκριση της έκτασης των δηλωθεισών εκτάσεων στο Ε9 των ιδιοκτητών με αυτές που δηλώθηκαν στην αίτηση ΟΣΔΕ 2024. Οι έλεγχοι σε σχέση με τα ΑΤΑΚ και το ΚΑΕΚ των ακινήτων δεν πρέπει να συγχέονται με το συγκεκριμένο ζήτημα.

