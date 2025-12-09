Στα μπλόκα της Θεσσαλίας ο Ανδρουλάκης - Οργή ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΑΡ για κατηγορίες περί εγκληματικής οργάνωσης

Στο κόκκινο ανεβαίνει η πολιτική αντιπαράθεση για τις κινητοποιήσεις των αγροτών, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να εμπλέκονται με ιδιαίτερη ζέση στη σχετική δημόσια συζήτηση.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, σε μια κίνηση με ιδιαίτερο συμβολισμό ανακοίνωσε ότι σήμερα θα βρεθεί σε δύο από τα μεγαλύτερα αγροτικά μπλόκα που έχουν στηθεί στην επικράτεια, αυτό της Καρδίτσας στις 11:30 το πρωί, ενώ στις 12:30 θα μεταβεί στο μπλόκο των Τρικάλων.

Είναι ενδεικτικό ότι σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, άσκησε σφοδρή κριτική στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, συνδέοντας μάλιστα τις αγροτικές κινητοποιήσεις με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως είπε μεταξύ άλλων, «με τη δική σας πολιτική, τη δική σας ανοχή και κάλυψη στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχετε ήδη υποθηκεύσει το μέλλον του πρωτογενούς τομέα. Η ζημιά στον αγροτικό τομέα για την οποία είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι, είναι ανυπολόγιστη. Αφήνετε συντρίμμια».

Τόνισε επίσης ότι «η κυβέρνηση άφησε ανεξέλεγκτες τις ανατιμήσεις στα εφόδια , οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες έπαιζαν κρυφτούλι για τα μέτρα για την ευλογιά των προβάτων και επέλεξε να κλείσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ αντί να τον λειτουργήσει σε διαφορετική βάση, με διαφάνεια και αυστηρότητα. Τέλος ούτε σκέψη να αναστείλει τις δόσεις στην εφορία ή στις τράπεζες και τα funds για τους αγρότες που λόγω των καθυστερήσεων, στερούνται ρευστότητας».

Η σημερινή παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη αναβαθμίζει ακόμη περισσότερο τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ στις αγροτικές κινητοποιήσεις, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι ο αγροτικός κόσμος αποτελεί μια σημαντική εκλογική δεξαμενή για τη Χαριλάου Τρικούπη, καθώς παραδοσιακά τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ σε αγροτικές περιοχές είναι ιδιαίτερα υψηλά.

Αντιδράσεις για την κατηγορία περί «εγκληματικής οργάνωσης»

Παράλληλα, η πληροφορία που θέλει τους αγρότες που συνελήφθησαν στην Κρήτη να παραπέμπονται στη δικαιοσύνη με την κατηγορία της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης κλιμάκωσε ακόμη περισσότερο την αντιπαράθεση, με τον ΣΥΡΙΖΑ και τη ΝΕΑΡ να αντιδρούν έντονα σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση που εξέδωσε αργά χθες το βράδυ ο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζει ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να ενισχύσει τον κοινωνικό αυτοματισμό. Όπως αναφέρει στο σχόλιό του ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεκριμένα, «το σκηνικό βίας στην Κρήτη και οι συνακόλουθες βαρύτατες διώξεις αγροτών είναι ακριβώς το πεδίο που θέλει η κυβέρνηση να οδηγήσει τα πράγματα, κοινωνικός αυτοματισμός, κοινωνικός κανιβαλισμός. Προκειμένου να δυσφημίσει τους αγώνες, να χτυπήσει τα δίκαια αιτήματα του αγροτικού και κτηνοτροφικού κινήματος, να κρύψει πίσω από τα δακρυγόνα όσα δυσώδη αποκαλύπτονται στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Μάταιες οι προσπάθειες. Όσο κι αν προσπαθεί να το αποφύγει ο κ. Μητσοτάκης θα έρθει στη Βουλή να απολογηθεί για τη δεινή θέση που έχει φέρει τον πρωτογενή τομέα και τα αγροτικά εισοδήματα στη χώρα», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ σχολιάζει ότι «η κυβέρνηση επέλεξε τον δρόμο της έντασης στα αγροτικά μπλόκα. Με τις αποτυχημένες πολιτικές της, την κοροϊδία της και την ωμή βία απέναντι στις κινητοποιήσεις».

Σε πολύ πιο υψηλούς τόνους κινείται η αντίδραση της Νέας Αριστεράς στο ενδεχόμενο να παραπεμφθούν οι αγρότες με την κατηγορία της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης.

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της ΝΕΑΡ Αλέξης Χαρίτσης τονίζει ότι «η κυβέρνηση κυνηγά τους αγρότες και καλύπτει την πραγματική εγκληματική οργάνωση» και δηλώνει ότι την Πέμπτη θα βρεθεί στο πλευρό των αγροτών που συμμετέχουν στα μπλόκα.

Όπως τονίζει στη δήλωσή του ο Αλέξης Χαρίτσης, σχολιάζοντας την κατηγορία της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης, «Οι λέξεις χάνουν το νόημά τους. Μιλάμε για την ίδια κυβέρνηση που άφησε στελέχη και μηχανισμούς της να στήσουν πραγματική εγκληματική οργάνωση για τη λεηλασία των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να ταϊστεί η εκλογική της πελατεία. Για εγκληματικές ομάδες εντός και εκτός ΟΠΕΚΕΠΕ ήρθε στη Βουλή δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αλλά ο κ. Μητσοτάκης φρόντισε να κλείσει η υπόθεση χωρίς καν να διερευνηθεί. Η συκοφαντία, η τρομοκρατία και η όξυνση της κοινωνικής έντασης είναι πάντα τα εργαλεία της Δεξιάς όταν ο χρόνος της στην εξουσία τελειώνει».

«Όχι, οι κινητοποιήσεις δεν είναι ακραίες. Είναι κραυγή αγωνίας. Και γι’ αυτό η κοινωνία οφείλει να σταθεί δίπλα τους» τονίζει ο Αλέξης Χαρίτσης και καταλήγει: «Την Πέμπτη θα είμαι στα μπλόκα της Θράκης. Κι αν φάω πάλι μήνυση όπως πριν λίγο καιρό στην Καρδίτσα, δεν πειράζει. Με τους αγρότες. Μέχρι τη δικαίωση».

