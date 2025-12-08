Παρέμβαση Σαμαρά: Οι αγρότες που είναι στα μπλόκα δεν κερδίζουν κάθε τόσο το τζόκερ

Σε νέα παρέμβαση προχώρησε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς για τις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Προσερχόμενος σε εκδήλωση για την "Κρίση της Δημοκρατίας", ο πρώην αρχηγός της ΝΔ, ανέφερε μιλώντας σε δημοσιογράφους:

«Το σίγουρο είναι πως όσοι είναι στα αγροτικά μπλόκα δεν κερδίζουν κάθε τόσο το τζόκερ», είπε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι προ ημερών ο Αντώνης Σαμαράς με προηγούμενη δήλωσή του αναφέρθηκε στις αγροτικές κινητοποιήσεις τονίζοντας ότι «οι αγρότες δεν διαμαρτύρονται μόνο για τις καθυστερήσεις και τα απίστευτα σκάνδαλα». Ο πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε ότι «χρειάζεται αναδιάρθρωση της παραγωγής μας. Και όχι αφανισμός των παραγωγών μας».

Αναλυτικά η προηγούμενη δήλωση του Αντώνη Σαμαρά:

«Η κυβέρνηση οφείλει να καταλάβει επιτέλους ότι δεν είναι όλα επικοινωνία. Υπάρχει και η κοινωνία. Οι αγρότες δεν διαμαρτύρονται μόνο για τις καθυστερήσεις και τα απίστευτα σκάνδαλα. Διαμαρτύρονται κυρίως για το αβέβαιο μέλλον της παραγωγής τους. Δηλαδή για το μέλλον των παιδιών τους. Που βλέπουν απέναντί τους και την αφόρητη γραφειοκρατία του δικού μας δήθεν επιτελικού κράτους, αλλά και τις Βρυξέλλες.

Γι’ αυτό και οι πρωτοφανείς αγροτικές κινητοποιήσεις που σαρώνουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Η κυβέρνηση έπρεπε να αντισταθεί. Όχι να τα κάνει χειρότερα. Και να στρέφει την μία κοινωνική ομάδα εναντίον της άλλης.

Αυτήν τη λάθος πολιτική θα την πληρώσει όλος ο Ελληνικός λαός ! Εκτός των άλλων, με νέα κύματα ακρίβειας.

Χωρίς αγρότες δεν υπάρχει χώρα ! Με την ύπαιθρο ερημωμένη, ολόκληρη η Ελλάδα θα γίνει ακόμα πιο ευάλωτη. Χρειάζεται αναδιάρθρωση της παραγωγής μας. Και όχι αφανισμός των παραγωγών μας».