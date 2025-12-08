Αγροτικές κινητοποιήσεις: Ταυτοποιήθηκαν όσοι εισέβαλαν στο αεροδρόμιο Ηρακλείου

Το δόγμα νόμος και τάξη εφαρμόζεται αναφορικά με τις αγροτικές κινητοποιήσεις στην Κρήτη, έπειτα και από την εισβολή αγροτών στην πίστα του αεροδρομίου στο Ηράκλειο και τον αποκλεισμό εκείνου στα Χανιά.

Συγκεκριμένα όσοι έσπασαν την περίφραξη του αεροδρομίου και κατέστρεψαν περιπολικά έχουν ταυτοποιηθεί και σύμφωνα με πληροφορίες θα διωχθούν σύμφωνα με την νομοθεσία περί εγκληματικής οργάνωσης. Αρκετή ώρα μετά τα επεισόδια οι αγρότες αποχώρησαν από την πίστα του αεροδρομίου στο Ηράκλειο.

Σημειώνεται ότι 8 αστυνομικοί τραυματίστηκαν στα εκτεταμένα επεισόδια.

Στο μεταξύ ο φωτογραφικός φακός έχει καταγράψει εικόνες καταστροφής από τον πετροπόλεμο και πολλές ζημιές.

Πώς έδρασαν οι αγρότες

Στην πίστα προσγείωσης και απογείωσης του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου κατάφεραν νωρίτερα να εισέλθουν αγρότες με αποτέλεσμα να διακοπούν προσωρινά οι πτήσεις.

Αρχικά οι αγρότες επιχείρησαν να αποκλείσουν το αεροδρόμιο ωστόσο εμποδίστηκαν από τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες τους εμπόδισαν να φτάσουν στον κυκλικό κόμβο στην είσοδο του Νίκος Καζαντζάκης, σύμφωνα με το zarpanews.

Ακολούθησε σύγκρουση με την αστυνομία με πετροπόλεμο και ρίψη χημικών. Τελικά μετά από ώρες έντασης συμφωνήθηκε οι κλούβες να αποχωρήσουν προκειμένου οι αγροτοκτηνοτρόφοι να προχωρήσουν σε μια συμβολική ενέργεια έξω από το αεροδρόμιο. Ωστόσο με το έφυγαν οι κλούβες ομάδα των συγκεντρωμένων μπήκε στο χώρο των εγκαταστάσεων του αεροδρομίου και κάποιοι από αυτούς κατάφερan να φτάσει μέχρι την πίστα.

Επεισόδια και στα Χανιά

Επεισόδια σημειώθηκαν και στο αεροδρόμιο Χανίων όπου οι αγρότες προχώρησαν στον αποκλεισμό του αεροδρομίου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ έγινε χρήση χημικών και έγινε λόγος για έναν τραυματία αστυνομικό. Αρχικά οι αγρότες κατευθύνθηκαν στην πύλη του αεροδρομίου για να διαμαρτυρηθούν η αστυνομία δεν τους επέτρεψε με αποτέλεσμα να υπάρξει ένταση.

Επίσης οι αγρότες έχουν αναποδογυρίσει περιπολικό, όπως φαίνεται στην φωτογραφία του INTIME.

