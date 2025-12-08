Συλλαλητήριο αγροτών στο Ηράκλειο: Εικόνες καταστροφής σε σταθμευμένα οχήματα από τον πετροπόλεμο

Δεκάδες οχήματα υπέστησαν ζημιές από τις πέτρες που εκτόξευαν οι συγκεντρωμένοι αγρότες κατά των αστυνομικών δυνάμεων

Newsbomb

Συλλαλητήριο αγροτών στο Ηράκλειο: Εικόνες καταστροφής σε σταθμευμένα οχήματα από τον πετροπόλεμο
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σοβαρές ζημιές έχουν υποστεί δεκάδες οχήματα πολιτών που ήταν σταθμευμένα στο Αμαξοστάσιο του ΚΤΕΛ, στην κεντρική είσοδο του αεροδρομίου «Νίκος Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο.

Πρόκειται κυρίως για οχήματα εργαζομένων που δέχθηκαν το μένος των αγροτοκτηνοτρόφωνοι οποίοι ήθελαν να μπουν στην πίστα του αεροδρομίου. Όταν τελικά το κατάφεραν ήρθαν σε σύγκρουση μέσα στην πίστα με δυνάμεις των ΜΑΤ που βρίσκονταν εκεί για να τους μπλοκάρουν την είσοδο.

Οι αγρότες προσπάθησαν να σπάσουν τον αστυνομικό φραγμό πετώντας πέτρες με τους αστυνομικούς να απαντούν με ρίψη χημικών και κρότου λάμψης για να τους διασπάσουν.

Τα οχήματα έχουν υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές. Από τις πέτρες έσπασαν τζάμια και στράβωσαν λαμαρίνες ενώ 6 λεωφορεία του ΚΤΕΛ καταστράφηκαν.

Δείτε φωτογραφίες από τα κατεστραμμένα οχήματα:

Συλλαλητήριο Αγροτών Ηράκλειο
Συλλαλητήριο Αγροτών Ηράκλειο
Συλλαλητήριο Αγροτών Ηράκλειο
Συλλαλητήριο Αγροτών Ηράκλειο
Συλλαλητήριο Αγροτών Ηράκλειο

Η Αστικό ΚΤΕΛ Ηρακλείου Α.Ε εξέδωσε οργισμένη ανακοίνωση καταδικάζοντας τα επεισόδια ενώ ανέφερε πως θα κινηθεί νομικά.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Παρά το γεγονός ότι η εταιρεία μας δεν παρεμπόδισε με κανέναν τρόπο τη διεξαγωγή της αγροτικής κινητοποίησης και δεν είχε οποιαδήποτε εμπλοκή στα γεγονότα, το αμαξοστάσιό μας βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης σύγκρουσης μεταξύ διαμαρτυρόμενων αγροτών και δυνάμεων των ΜΑΤ.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων:

Υπήρξε ρίψη πετρών και αντικειμένων τόσο εκτός όσο και εντός του αμαξοστασίου,

Προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές σε σταθμευμένα λεωφορεία της εταιρείας μας,

Ζημιώθηκαν επίσης Ι.Χ. οχήματα εργαζομένων μας, τα οποία βρίσκονταν νόμιμα σταθμευμένα εντός του χώρου.

Οι ζημιές αυτές είναι αδικαιολόγητες και απρόκλητες, καθώς η Αστικό ΚΤΕΛ Ηρακλείου Α.Ε. αποτελεί φορέα δημόσιας υπηρεσίας που καθημερινά εξυπηρετεί χιλιάδες πολίτες και ουδεμία σχέση είχε με τα αιτήματα ή τις αντιπαραθέσεις που οδήγησαν στα επεισόδια.

Επιπλέον, οι εκτεταμένες φθορές που υπέστησαν τα οχήματά μας θα έχουν ως αποτέλεσμα την ανάγκη προσωρινής απόσυρσης λεωφορείων για επισκευή, γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει ακυρώσεις ή καθυστερήσεις σε προγραμματισμένα δρομολόγια για όσο διάστημα απαιτηθεί η πλήρης αποκατάσταση των ζημιών.

Η διοίκηση της εταιρείας:

Καταδικάζει απερίφραστα κάθε ενέργεια που θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσία και τη λειτουργία της δημόσιας συγκοινωνίας.

Καλεί όλους τους αρμόδιους φορείς να επιδείξουν υπευθυνότητα και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην επαναληφθούν αντίστοιχα περιστατικά.

Θα προβεί στην πλήρη καταγραφή των ζημιών και σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για τη διερεύνηση του συμβάντος και την αποκατάσταση της λειτουργίας των υπηρεσιών μας, καθώς και θα κινηθεί νομικά προς πάσα κατεύθυνση και κατά παντός υπευθύνου για τα γεγονότα που οδήγησαν σε αυτές τις ζημιές.

Η Αστικό ΚΤΕΛ Ηρακλείου Α.Ε. παραμένει προσηλωμένη στο έργο της ασφαλούς και απρόσκοπτης μετακίνησης των πολιτών και δεσμεύεται να επαναφέρει το σύνολο του στόλου της σε πλήρη λειτουργία το συντομότερο δυνατό».

Με πληροφορίες από patris.gr

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:20ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Κηφισίας - Καθυστερήσεις 25' στην Αττική Οδό

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες και κτηνοτρόφοι παίζουν ποδόσφαιρο στην πίστα του αεροδρομίου Ηρακλείου – Δείτε βίντεο

17:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ίλιον: Ανήλικος κατήγγειλε περιστατικό αστυνομικής αυθαιρεσίας – Συνελήφθη αστυνομικός

17:12ΚΟΣΜΟΣ

Τσουνάμι «χτύπησε» Αομόρι και το Χοκαίντο μετά τον σεισμό 7,6 Ρίχτερ στην Ιαπωνία

17:11ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Για εγκληματική οργάνωση διώκονται αγρότες που εισέβαλαν στο αεροδρόμιο Ηρακλείου και κατέστρεψαν περιπολικό - Δείτε φωτογραφίες

16:59ΚΟΣΜΟΣ

Τενερίφη: Τέσσερις τουρίστες νεκροί από νέα θαλασσοταραχή – Τρεις τραυματίες, ένα άτομο αγνοείται

16:58ΕΛΛΑΔΑ

Συλλαλητήριο αγροτών στο Ηράκλειο: Εικόνες καταστροφής σε σταθμευμένα οχήματα από τον πετροπόλεμο

16:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: Η αποθέωση του «100άρη» Μουκουντί – Ο Ηλιόπουλος του έδωσε αναμνηστική φανέλα (βίντεο)

16:53LIFESTYLE

Μπέττυ Μαγγίρα: Ξέσπασε η Τζο Κουτσοκώστα για τη συνεργασία τους – «Τουλάχιστον το παραδέχεσαι»

16:37ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΤΑΔ: Υπογραφή σύμβασης μίσθωσης με τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για το κτήριο του Δημαρχείου

16:36ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το ημερολόγιο ενός τρελού. Η σπουδαία παράσταση του Στάθη Λιβαθινού επιστρέφει για 2η χρονιά

16:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι νέοι δεν βρίσκουν δουλειά και όλοι δαιμονοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη – Τι ισχύει πραγματικά, σύμφωνα με οικονομολόγο

16:31LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ποιες χώρες ψήφισαν υπέρ και ποιες κατά του Ισραήλ

16:28ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Προανήγγειλε εκτελεστικό διάταγμα για ενιαία έγκριση εφαρμογών AI

16:26ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικός σεισμός 7,6 Ρίχτερ στην Ιαπωνία - Προειδοποίηση για τσουνάμι

16:23ΚΟΣΜΟΣ

Αυτές είναι όλες οι υποψηφιότητες για τις φετινές Χρυσές Σφαίρες - Αναλυτική λίστα

16:08ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ζήστε το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας της Αθήνας στην Τεχνόπολη από 27 έως 29 Μαρτίου

16:07ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Φαράγγι του Αμπά: Νεκρός ο 40χρονος περιπατητής

16:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης από Βρυξέλλες: «Η Ελλάδα εφαρμόζει αυστηρή, αλλά απολύτως νόμιμη μεταναστευτική πολιτική»

15:58ΕΛΛΑΔΑ

Η Coca-Cola και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ενώνουν τις δυνάμεις τους για την υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων σε όλη την Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:08ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότης κατά αστυνομικού με την... κατσούνα - Η φωτογραφία από τα Χανιά που έγινε viral

17:11ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Για εγκληματική οργάνωση διώκονται αγρότες που εισέβαλαν στο αεροδρόμιο Ηρακλείου και κατέστρεψαν περιπολικό - Δείτε φωτογραφίες

17:12ΚΟΣΜΟΣ

Τσουνάμι «χτύπησε» Αομόρι και το Χοκαίντο μετά τον σεισμό 7,6 Ρίχτερ στην Ιαπωνία

19:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική ανατροπή του σκηνικού από την Πέμπτη - Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

16:26ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικός σεισμός 7,6 Ρίχτερ στην Ιαπωνία - Προειδοποίηση για τσουνάμι

08:19ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Ατμοσφαιρικό «βουνό» πάνω από τη Μεσόγειο - Αλλάζει το μοτίβο καιρού τα Χριστούγεννα

16:07ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Φαράγγι του Αμπά: Νεκρός ο 40χρονος περιπατητής

15:50ΕΛΛΑΔΑ

Θρακομακεδόνες: Μαθητής γυμνασίου υπέστη ηλεκτροπληξία στο σχολείο - Κατάληψη κάνουν οι μαθητές

17:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ίλιον: Ανήλικος κατήγγειλε περιστατικό αστυνομικής αυθαιρεσίας – Συνελήφθη αστυνομικός

13:57LIFESTYLE

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο η Έλενα Παπαρίζου

16:53LIFESTYLE

Μπέττυ Μαγγίρα: Ξέσπασε η Τζο Κουτσοκώστα για τη συνεργασία τους – «Τουλάχιστον το παραδέχεσαι»

15:26ΕΛΛΑΔΑ

Πιτσιρικάς έκανε χειρονομίες στην κάμερα του ΣΚΑΪ και ο Κούτρας εκνευρίστηκε

14:21ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο - Αγροτικές κινητοποιήσεις: Στην πίστα του αεροδρομίου έφτασαν οι αγρότες - Διακοπή πτήσεων

11:42ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτο τροχαίο με δύο νεκρούς και εγκατάλειψη στην Ξάνθη: Θύματα ο οδηγός δικύκλου και ο συνοδηγός του αυτοκινήτου

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες και κτηνοτρόφοι παίζουν ποδόσφαιρο στην πίστα του αεροδρομίου Ηρακλείου – Δείτε βίντεο

14:51LIFESTYLE

Άννα Κανδαράκη: Καινούργιου, Λιάγκας και Τσιμτσιλή για τη μάχη της ψυχολόγου με τον καρκίνο - «Αποτελεί φωτεινό παράδειγμα, δίνει μήνυμα ζωής»

11:05LIFESTYLE

«Ενημέρωσα την ομάδα να επιστρέψουμε Αθήνα... Η αμοιβή μας ήταν €11.000 και όχι €26.300 όπως ανακοίνωσε ο δήμος»: Ο Θεοφάνους εξηγεί την απουσία του από χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στο Ναύπλιο

14:25ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Βρετανία για τη μεταλλαγμένη «σούπερ γρίπη» - «Ξαναζούμε εποχές κορονοϊού»

12:47ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Η μητέρα του δίχρονου σπάει τη σιωπή της - «Δεν θα ξαναδούμε το χαμογελαστό του πρόσωπο»

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Περιμένοντας τον μεγάλο σεισμό των 18.000 θανάτων και των 535 δισεκατομμυρίων δολαρίων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ