Χημικά και κρότου λάμψης στο Ηράκλειο - Αγρότες επιχείρησαν να περάσουν τον αστυνομικό φραγμό

Με ρίψη χημικών και κρότου λάμψης απάντησε η αστυνομία στην προσπάθεια των αγροτών να σπάσουν τον αστυνομικό φραγμό και να αποκλείσουν το αεροδρόμιο στο Ηράκλειο, το μεσημέρι της Δευτέρα.

Το μεγάλο αγροτικό συλλαλητήριο στην Κρήτη είχε ξεκινήσει περίπου στις 11 το πρωί. Αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς μπήκαν στον «χορό» των κινητοποιήσεων, διαμαρτυρόμενοι για τον υπό κατάρρευση πρωτογενή τομέα.

Σε Ηράκλειο και Χανιά στο πλαίσιο της διαμαρτυρίας είχε αποφασιστεί κλείσιμο των αεροδρομίων ενώ περιμετρικά των αερολιμένων έχουν αναπτυχθεί αστυνομικές δυνάμεις. Πράγματι, οι αγρότες έφτασαν στο αεροδρόμιο λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι, όπου όμως οι αστυνομικές δυνάμεις δεν τους επέπτρεψαν να συνεχίσουν. Παρά τις διαπραγματεύσεις, η κατάσταση οξύνθηκε, με αποτέλεσμα όταν οι αγρότες επιχείρησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό, οι αστυνομικοί να απαντήσουν με χρήση χημικών και κρότου λάμψης. Από την πλευρά των αγροτών, εκτοξεύθηκαν πέτρες και η ένταση συνεχίστηκε για αρκετά λεπτά.

Κλούβες βρίσκονται τοποθετημένες στον δρόμο σε μία προσπάθεια να αποτραπεί η προσέγγιση, ενώ οι αγρότες από την πλευρά τους δηλώνουν αποφασισμένοι να φτάσουν στο αεροδρόμιο έστω και με τα πόδια, ενώ η ατμόσφαιρα στην περιοχή είναι ήδη τεταμένη.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι μιλούν επίσης για κόστος παραγωγής που έχει εκτοξευθεί στα ύψη, ενώ ζητούν μεταξύ άλλων να αλλάξει ριζικά η αγροτική πολιτική της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για δραματική κατάσταση.

Στο Ηράκλειο δίνουν επίσης το παρών αγροτοκτηνοτρόφοι από Λασίθι, καθώς και από το Ρέθυμνο.

Στα Χανιά αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν συγκεντρωθεί στον κόμβο της Σούδας ξεκίνησε, ενώ θα ακολουθήσει μηχανοκίνητη πορεία έως το αεροδρόμιο «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» και αποκλεισμός του σύμφωνα με την απόφασή τους.

