Καρδίτσα: Έφυγαν οι κλούβες, μετά την «απευθείας» διαβούλευση Τσιάρα – αγροτών

Απομακρύνθηκαν οι κλούβες της αστυνομίας μπροστά από το γραφείο του Κώστα Τσιάρα στην Καρδίτσα, αφού προηγήθηκε διαβούλευση υπουργού – αγροτών, σε… απευθείας μετάδοση, με διαπραγματευτή τον δημοσιογράφο του Σκάι, Άρη Πορτοσάλτε.

Περί τις 13:30 το μεσημέρι, αποχώρησε η κλούβα που είχε κλείσει τον δρόμο στους αγρότες ώστε να μην φτάσουν τα τρακτέρ στο γραφείο του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα στο κέντρο της Καρδίτσας. Είχε προηγηθεί διαβούλευση μεταξύ εκπροσώπου των αγροτών και του ίδιου του υπουργού, στον τηλεοπτικό αέρα του Σκάι. Ο υπουργός, σε τηλεφωνική σύνδεση, δήλωνε ανοιχτός στον διάλογο και μάλιστα συμφωνούσε με τον εκπρόσωπο των αγροτών ότι θα έπρεπε να τους επιτραπεί να φτάσουν μέχρι το γραφείο του και να συνομιλήσουν με συνεργάτες του, καθώς ο ίδιος απουσίαζε.

Πράγματι, λίγο αργότερα, από την ίδια εκπομπή μεταδόθηκε πως η κλούβα αποχώρησε και οι αγρότες συναντήθηκαν με τους συνεργάτες του κ. Τσιάρα.

Διαβάστε επίσης