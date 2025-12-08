Καρδίτσα: Αγρότες επιχειρούν να προσεγγίσουν το γραφείο Τσιάρα - Κλειστός ο δρόμος από την ΕΛ.ΑΣ.

Ένταση το μεσημέρι της Δευτέρας στην Καρδίτσα, όταν αγρότες που επιχειρούσαν να προσεγγίσουν με τρακτέρ το γραφείο του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, βρήκαν τον δρόμο κλειστό από κλούβα της αστυνομίας.

Εκπρόσωποι των αγροτών από το μπλόκο στον Ε65 έφτασαν στην πόλη της Καρδίτσας με 25 τρακτέρ, επιχειρώντας να πραγματοποιήσουν διαμαρτυρία έξω από το γραφείο του Κώστα Τσιάρα. Ελάχιστα μέτρα πριν προσεγγίσουν το σημείο όμως, βρήκαν τον δρόμο κλειστό από μία κλούβα της αστυνομίας, η οποία δεν τους επέτρεψε να προχωρήσουν. Οι αγρότες επιχείρησαν να συνομιλήσουν με την αστυνομία σε πολύ υψηλούς τόνους, ενώ μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν τους έχει επιτραπεί να συνεχίσουν.