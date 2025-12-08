Live - Μαρινάκης: Οι μπαταχτσήδες αγρότες δεν θα πάρουν λεφτά - Αύριο Κυβερνητικό Συμβούλιο

Σημαντικά μηνύματα για όλα τα θέματα της επικαιρότητας περιελάμβανε η σημερινή ενημέρωση πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση αναφέρθηκε στην ανεργία και στους ελέγχους της Τροχαίας. Επίσης αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία για το θέμα του αυτοτραυματισμού των νέων, αλλά και στις αλλαγές για τις σχολάζουσες κληρονομιές.

Αύριο θα συνεδριάσει το Κυβερνητικό Συμβούλιο υπό τον πρωθυπουργό.

Σε ερωτήσεις που δέχτηκε δεν σχολίασε τις τοποθετήσεις Καραμανλή - Σαμαρά και για τις αγροτικές κινητοποιήσεις «να δοθούν περισσότερα σε αυτούς που πρέπει να τα πάρουν. Οι μπαταχτσήδες δεν θα πάρουν λεφτά ή θα πάρουν λιγότερα».

«Κανένας νέος ΕΝΦΙΑ δεν υπάρχει, το διαψεύδω κατηγορηματικά», τόνισε απαντώντας σε σχετικό ερώτημα.

Σε άλλο σημείο πάλι σε σχέση με τις αγροτικές κινητοποιήσεις, είπε πως δεν είναι το σύνολο των αγροτών και τόνισε: «Να ικανοποιούμε αιτήματά τους, αλλά με λογικό τρόπο, χωρίς επιβάρυνση άλλων ομάδων»

Απάντησε και για τα επεισόδια με αφορμή τις εκδηλώσεις για το θάνατο του Αλέξη Γρηγορόπουλου. «Οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν καμία σχέση με τη δημοκρατία. Επιτέλους έχουμε συλλήψεις. Αν ωστόσο υπάρχει περίπτωση αστυνομικού που υπερέβη τα όρια να ελεγχθεί. Η αστυνομία μπορεί να χρησιμοποιήσει υλικό των καμερών», τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

