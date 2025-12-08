Αγροτικές κινητοποιήσεις: Επεισόδια και στο αεροδρόμιο Χανίων- Ρίψη χημικών, τραυματίας αστυνομικός

Επεισόδια σημειώθηκαν και στο αεροδρόμιο Χανίων όπου οι αγρότες προχώρησαν στον αποκλεισμό του αεροδρομίου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ έγινε χρήση χημικών και έγινε λόγος για έναν τραυματία αστυνομικό. Αρχικά οι αγρότες κατευθύνθηκαν στην πύλη του αεροδρομίου για να διαμαρτυρηθούν η αστυνομία δεν τους επέτρεψε με αποτέλεσμα να υπάρξει ένταση.

Σύμφωνα μάλιστα με τις ίδιες πληροφορίες οι αγρότες φέρονται να ΄χουν αναποδογυρίσει περιπολικό.

Νωρίτερα, με ρίψη χημικών και κρότου λάμψης απάντησε η αστυνομία στην προσπάθεια των αγροτών να σπάσουν τον αστυνομικό φραγμό και να αποκλείσουν το αεροδρόμιο στο Ηράκλειο, το μεσημέρι της Δευτέρας.

Το μεγάλο αγροτικό συλλαλητήριο στην Κρήτη είχε ξεκινήσει περίπου στις 11 το πρωί. Αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς μπήκαν στον «χορό» των κινητοποιήσεων, διαμαρτυρόμενοι για τον υπό κατάρρευση πρωτογενή τομέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι έφτασαν στον κόμβο του ΒΟΑΚ για το αεροδρόμιο με δυνάμεις των ΜΑΤ να βρίσκονται εκεί και να τους μπλοκάρουν την είσοδο.

Αυτό ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν τα επεισόδια ανάμεσά τους με τους αγρότες να κατεβαίνουν από τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους για να πάνε στο αεροδρόμιο και την αστυνομία για να απαντά με χρήση χημικών.

Κινητοποιήσεις σε Αχαϊα και Αιτωλοακαρνανία

Με αμείωτη ένταση συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες και σε Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία, κόβοντας μεγάλες οδικές αρτηρίες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, περισσότερα από 100 τρακτέρ από το μπλόκο Ερυμάνθου και την ευρύτερη περιοχή των Καλαβρύτων επιχείρησαν να μπουν στο κέντρο της Πάτρας, ωστόσο ισχυρή αστυνομική δύναμη δεν επέτρεψε της είσοδό τους στην πόλη. Στην συνέχεια οι αγρότες προς τον κόμβο Γλαύκου, στήνοντας νέο μπλόκο με αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας

Αμετακίνητοι παραμένουν οι αγρότες στον κόμβο στο Αγγελόκαστρο διαμηνύοντας, ότι δεν πρόκειται να κάνουν «βήμα πίσω»

