Αγροτική πορεία προς Πάτρα σταματά στον κόμβο του Γλαύκου - Επανεξέταση διαδρομών από τους αγρότες

Τρακτέρ από τα μπλόκα των αγροτών στην Αχαΐα ξεκίνησαν το μεσημέρι της Δευτέρας πορεία προς το κέντρο της Πάτρας, όμως σταμάτησαν από την αστυνομία στον κόμβο του Γλαύκου.

Οι αγρότες αυτή την ώρα επανεξετάζουν τη στάση τους, προκειμένου να αποφασίσουν αν θα κινηθούν από εναλλακτική διαδρομή στο κέντρο της πόλης ή ακόμη και στο λιμάνι της Πάτρας.