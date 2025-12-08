Αγρότες μπήκαν με τρακτέρ στην Πάτρα - Κλειστός ο κόμβος Γλαύκου της μεγάλης περιμετρικής

Αγρότες και κτηνοτρόφοι τη Αχαΐας εισήλθαν με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, μέσω της μεγάλης περιμετρικής οδού, στην πόλη της Πάτρας και η μηχανοκίνητη πορεία έχει τελικό προορισμό το κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Μόλις έφθασαν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στην μεγάλη περιμετρική απέκλεισαν τον κόμβο του Γλαύκου, ενώ αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν σε ετοιμότητα έστησαν φραγμό, ώστε να μην κατευθυνθούν προς το νότιο λιμάνι.

Λόγω των κινητοποιήσεων γίνεται εκτροπή κυκλοφορίας, από την μεγάλη περιμετρική προς στο τοπικό δίκτυο, μεταξύ των κόμβων Εγλυκάδας και Οβρυάς, ενώ κανονικά διεξάγεται η κίνηση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο Πατρών - Πύργου, μεταξύ των κόμβων ΒΙΠΕ Πάτρας και Βάρδας.

