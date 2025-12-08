Έβρος: Εγκλωβισμένοι οδηγοί φορτηγών «έκλεισαν» τον δρόμο προς το τελωνείο των Κήπων

Σε κίνηση απόγνωσης προχώρησαν σήμερα, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, οδηγοί φορτηγών που παραμένουν επί ώρες ακινητοποιημένοι στην Εγνατία Οδό.

Οι νταλίκες, οι οποίες κατευθύνονταν προς το Τελωνείο των Κήπων, έκλεισαν το ρεύμα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν στον δρόμο και αρκετά Ι.Χ. αυτοκίνητα.

Η ένταση προκλήθηκε καθώς η διέλευση των φορτηγών είναι αδύνατη εξαιτίας του συνεχούς μπλόκου που διατηρούν οι αγρότες στο τελωνείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, στο σημείο βρίσκεται ήδη η Τροχαία, καθώς και αντιπροσωπεία του Αγροτικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, με στόχο την άμεση εκτόνωση και εξομάλυνση της κατάστασης.

Ο αριθμός των φορτηγών που έχει συγκεντρωθεί, περιμένοντας να πραγματοποιήσει έξοδο προς την Τουρκία, εκτιμάται πως ανέρχεται στα 300 οχήματα.

