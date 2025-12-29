Σαν σήμερα 29 Δεκεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 29 Δεκεμβρίου

Σαν σήμερα 29 Δεκεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 29 Δεκεμβρίου.

  • 1890 - Σφαγή του Πληγωμένου Γονάτου: 300 Ινδιάνοι Λακότα σκοτώνονται σε ινδιάνικο καταυλισμό από το 7ο σύνταγμα ιππικού των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή, ήταν και η τελευταία μεγάλη μάχη μεταξύ Αμερικανών και Ινδιάνων στο Γούντιτ Κνι Κρικ.
  • 1940 - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Δεύτερη Μεγάλη Πυρκαγιά του Λονδίνου. Η Λουφτβάφε βομβαρδίζει το Λονδίνο στη Μεγάλη Βρετανία, σκοτώνοντας σχεδόν 200 αμάχους.
  • 2022 - Πεθαίνει ο Πελέ (Έντσον Αράντες ντο Νασιμέντο). Έχει αναγνωριστεί ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών από τη FIFA και τη Δ.Ο.Ε. και ευρέως θεωρείται ως ο μεγαλύτερος στην ιστορία του αθλήματος. Είναι γνωστός και ως ο «Βασιλιάς του Ποδοσφαίρου».
05:26ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:04WHAT THE FACT

04:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε 30.450 δικαιούχους – Ποιοι θα δουν λεφτά μέχρι τις 2 Ιανουαρίου

04:20ΚΟΣΜΟΣ

Περού: Τουλάχιστον 25 τραυματίες από τον σεισμό των 6 Ρίχτερ

03:56ΚΟΣΜΟΣ

Επίδειξη δύναμης από τον στρατό της Κίνας – Θα «περικυκλώσει» την Ταϊβάν

03:30ΕΛΛΑΔΑ

Δημιουργία νέων επιχειρήσεων: Πρόγραμμα για νέους ανέργους με επιχορήγηση 17.500 ευρώ

03:04ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Με χαμηλές θερμοκρασίες και λίγες βροχές η Πρωτοχρονιά

02:38ΕΡΓΑΣΙΑ

Πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα την περίοδο της Πρωτοχρονιάς

02:12ΚΟΣΜΟΣ

Χούθι: «Στρατιωτικός στόχος» κάθε ισραηλινή παρουσία στη Σομαλιλάνδη

01:46ΚΟΣΜΟΣ

Σφαγή σε παραλία του Ισημερινού – Έξι νεκροί από επίθεση ενόπλων

01:24ΚΟΣΜΟΣ

Φον ντερ Λάιεν: Υπήρξε καλή πρόοδος στις συνομιλίες Τραμπ – Ζελένσκι

00:52ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές στο Κόσοβο: Πρωτιά Κούρτι αλλά χωρίς καθαρή αυτοδυναμία

00:28ΕΛΛΑΔΑ

Voucher βιβλίων ΔΥΠΑ: Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου η χρήση των επιταγών των 25 ευρώ

00:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Serie A: Λαουτάρο λαμπρός οδηγεί την Ίντερ στην κορυφή

23:54ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Δεκαπέντε τραυματίες από τον εκτροχιασμό τρένου

23:48ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ - Ζελένσκι: Τι περιλαμβάνει το σχέδιο για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία;

23:43ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό στην περιοχή Μανδανικά

23:35ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Το λέιζερ «Iron Beam» ενισχύει την αεράμυνά του: «Μην μας προκαλείτε»

23:32ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Τουλάχιστον ένας νεκρός από τις σφοδρές πλημμύρες - Δύο αγνοούμενοι

23:23ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Πλησιάζουμε πολύ κοντά σε μια συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: «Κυρία, τι ώρα είναι;» - Απαγόρευσαν τα smartphones και διαπίστωσαν ότι οι μαθητές δεν μπορούν να διαβάσουν την ώρα

22:27ΚΟΣΜΟΣ

Μπριζίτ Μπαρντό: Το εκρηκτικό μάμπο στην ταινία που εκτόξευσε το άστρο και τον μύθο της - Βίντεο

15:11ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Το λεωφορείο που μετατρέπει την καθημερινή διαδρομή σε γιορτή

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 28/12/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 7.000.000 ευρώ

21:05ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Νέος αποκλεισμός της Υψηλής Γέφυρας Χαλκίδας τη Δευτέρα (29/12)

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επέλαση σιβηρικού ψύχους την Πρωτοχρονιά - Τι προβλέπουν οι Αμερικανοί του GFS - Πού πέφτει η θερμοκρασία κάτω από το μηδέν

19:31LIFESTYLE

Μπριζίτ Μπαρντό: Η ταραχώδης σχέση με τον γιο της - Η μισητή εγκυμοσύνη, η δικαστική διαμάχη και η συμφιλίωση

21:16ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικά μπλόκα: Κλιμάκωση με κλείσιμο και των παράδρομων της Αθηνών-Λαμίας - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ταξιδιώτες

23:23ΚΟΣΜΟΣ

22:25ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που ο Τραμπ παραβιάζει το πρωτόκολλο στη συνάντηση με τον Ζελένσκι - Βίντεο

21:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Λαγουβάρδος: Πρωτοχρονιά με επέλαση ψύχους - Προειδοποίηση για 4 περιοχές

18:38ΚΟΣΜΟΣ

Οικογενειακή τραγωδία στο Καμπομπάσο: Μητέρα και κόρη πέθαναν μετά το ρεβεγιόν με θαλασσινά

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Μαρτυρία οδηγού στο Newsbomb.gr για την ταλαιπωρία στην Εθνική: Θεσσαλονίκη - Θήβα πάνω από 8 ώρες!

17:58ΕΛΛΑΔΑ

«Θεομηνία» στον Θερμαϊκό: «Κόβουν» την ανάσα εικόνες από τους ισχυρούς ανέμους - Βίντεο

18:29ΕΛΛΑΔΑ

Καραμπόλα έξι αυτοκινήτων στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου στο ύψος των Μεγάρων

17:46LIFESTYLE

Μπριζίτ Μπαρντό: Μία ζωή γεμάτη πάθος - Έρωτες, γάμοι και μυστικές σχέσεις

12:07ΚΟΣΜΟΣ

Μέγκαν Μαρκλ - πρίγκιπας Χάρι: Αποχωρεί ακόμη μία υπεύθυνη επικοινωνίας τους - Ήταν η 11η μέσα σε πέντε χρόνια

22:38ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη-Αθήνα σε... δέκα ώρες: Απίστευτη ταλαιπωρία στην Αθηνών-Λαμίας - Βίντεο

05:26ΕΚΚΛΗΣΙΑ

13:57ΚΟΣΜΟΣ

Η Βουλγαρία υιοθετεί το ευρώ και μπαίνει στην ευρωζώνη, αλλά οι Βούλγαροι είναι διχασμένοι

