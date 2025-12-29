Σαν σήμερα 29 Δεκεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 29 Δεκεμβρίου
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 29 Δεκεμβρίου.
- 1890 - Σφαγή του Πληγωμένου Γονάτου: 300 Ινδιάνοι Λακότα σκοτώνονται σε ινδιάνικο καταυλισμό από το 7ο σύνταγμα ιππικού των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή, ήταν και η τελευταία μεγάλη μάχη μεταξύ Αμερικανών και Ινδιάνων στο Γούντιτ Κνι Κρικ.
- 1940 - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Δεύτερη Μεγάλη Πυρκαγιά του Λονδίνου. Η Λουφτβάφε βομβαρδίζει το Λονδίνο στη Μεγάλη Βρετανία, σκοτώνοντας σχεδόν 200 αμάχους.
- 2022 - Πεθαίνει ο Πελέ (Έντσον Αράντες ντο Νασιμέντο). Έχει αναγνωριστεί ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών από τη FIFA και τη Δ.Ο.Ε. και ευρέως θεωρείται ως ο μεγαλύτερος στην ιστορία του αθλήματος. Είναι γνωστός και ως ο «Βασιλιάς του Ποδοσφαίρου».
