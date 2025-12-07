Χάος στο αεροδρόμιο Χίθροου: Άγνωστοι ψέκασαν ταξιδιώτες με σπρέι – Μία σύλληψη
Ισχυρή αστυνομική παρουσία στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Μεγάλης Βρετανίας, έπειτα από ειδοποίηση για βίαιο περιστατικό στον τερματικό σταθμό 3 – Μία σύλληψη
Αναβρασμός επικρατεί το πρωί της Κυριακής (07/12) στο αεροδρόμιο Χίθροου, τον μεγαλύτερο αερολιμένα της Μεγάλης Βρετανίας.
Οι πρώτες πληροφορίες είναι συγκεχυμένες, με την επίσημη σελίδα του αεροδρομίου να αναφέρει ότι «οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανταποκρίνονται σε περιστατικό στο πολυώροφο πάρκινγκ του τερματικού σταθμού νούμερο 3».
Το Sky News μεταδίδει ότι άνθρωποι λαμβάνουν φροντίδα στο αεροδρόμιο, αλλά οι τραυματισμοί τους δεν θεωρούνται σοβαροί. Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Λονδίνου έκανε λόγο για «σημαντικό περιστατικό».
Υπήρξε διαταραχή στις υπηρεσίες του μετρό και των τρένων, με καθυστερήσεις στις γραμμές Elizabeth και Piccadilly και ακυρώσεις δρομολογίων.
Αυτόπτης μάρτυρας αναφέρει ότι «έχουν συλληφθεί αρκετοί άνθρωποι», ενώ, ήδη αρκετά βίντεο κάνουν τον «γύρο» του διαδικτύου με αστυνομικούς να περνούν χειροπέδες σε άτομα. Σε άλλα βίντεο, φαίνονται αρκετοί ένοπλοι αστυνομικοί στον χώρο στάθμευσης.
Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανακοίνωσε μία σύλληψη μέχρι στιγμής
Η Μητροπολιτική Αστυνομική Υπηρεσία του Λονδίνου αρκετοί άνθρωποι δέχτηκαν «σπρέι πιπεριού» στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου νωρίτερα σήμερα, ενώ, ένας άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για εμπλοκή στο συμβάν.
Ολόκληρη η ανακοίνωση της αστυνομίας:
«Η αστυνομία βρίσκεται στο αεροδρόμιο Χίθροου, καθώς διερευνά τις συνθήκες γύρω από την επίθεση σε αρκετούς ανθρώπους, σήμερα το πρωί. Οι αστυνομικοί κλήθηκαν στις 08:11 (σ.σ. 10:11) στο πολυώροφο πάρκινγκ του Τερματικού 3 έπειτα από αναφορές για πολλαπλές επιθέσεις σε ανθρώπους.
Αρκετοί άνθρωποι ψεκαστήκαν με κάτι που πιστεύεται ότι ήταν μία μορφή σπρέι πιπεριού από ομάδα ανδρών, οι οποίοι στη συνέχεια αποχώρησαν από το σημείο.
Ένοπλοι αξιωματικοί μετέβησαν και συνέλαβαν έναν άνδρα ως ύποπτο για την επίθεση. Παραμένει υπό κράτηση και οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό πιθανών άλλων δραστών.
Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Λονδίνου παρενέβη και οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Οι τραυματισμοί τους δεν θεωρούνται σοβαροί απειλητικοί για τη ζωή.
Αυτήν τη στιγμή, υπάρχουν κάποια προβλήματα στην κυκλοφορία στην περιοχή και ο Τερματικός 3 παραμένει ανοιχτός».
Ο διοικητής, Πίτερ Στίβενς, ανέφερε πως «προς το παρόν, πιστεύουμε ότι το περιστατικό αφορούσε μία ομάδα ανθρώπων που γνωρίζονταν μεταξύ τους, με μία λογομαχία να κλιμακώνεται και να έχει ως αποτέλεσμα τραυματισμό αρκετών ανθρώπων.
Οι αστυνομικοί μας ανταποκρίθηκαν γρήγορα και θα υπάρχει αυξημένη αστυνομική παρουσία στο αεροδρόμιο Χίθροου καθ’ όλη τη διάρκεια του πρωινού, για να συνεχιστούν οι έρευνες και να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των ατόμων στην περιοχή. Δεν αντιμετωπίζουμε αυτό το περιστατικό ως τρομοκρατική ενέργεια. Κατανοώ τις ανησυχίες του κοινού και θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους βρίσκονταν στην περιοχή για τη συνεργασία τους, σήμερα το πρωί».