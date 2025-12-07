Χάος στο αεροδρόμιο Χίθροου: Άγνωστοι ψέκασαν ταξιδιώτες με σπρέι – Μία σύλληψη

Αναβρασμός επικρατεί το πρωί της Κυριακής (07/12) στο αεροδρόμιο Χίθροου, τον μεγαλύτερο αερολιμένα της Μεγάλης Βρετανίας.

Our teams are currently responding to an incident involving the emergency services in the Terminal 3 multi-storey car park. Passengers are advised to allow extra time when travelling to the airport and to check with their airline for any queries. — Heathrow Airport (@HeathrowAirport) December 7, 2025

Οι πρώτες πληροφορίες είναι συγκεχυμένες, με την επίσημη σελίδα του αεροδρομίου να αναφέρει ότι «οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανταποκρίνονται σε περιστατικό στο πολυώροφο πάρκινγκ του τερματικού σταθμού νούμερο 3».

BREAKING: Major disruption at Heathrow Airport with trains suspended in both directions as armed police swoop on Terminal 3



Heathrow tunnels have been shut down with LUL and Elizabeth Lines suspendedhttps://t.co/YLrYDlfR46 pic.twitter.com/avtWFNPvSy — Video Forensics (@Video_Forensics) December 7, 2025

Το Sky News μεταδίδει ότι άνθρωποι λαμβάνουν φροντίδα στο αεροδρόμιο, αλλά οι τραυματισμοί τους δεν θεωρούνται σοβαροί. Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Λονδίνου έκανε λόγο για «σημαντικό περιστατικό».

London (Dec. 7) — Police are surging to Heathrow Airport following a “serious incident” within the Heathrow Airport Tunnel. pic.twitter.com/uQnkWOCJPP — Andy Ngo (@MrAndyNgo) December 7, 2025

Υπήρξε διαταραχή στις υπηρεσίες του μετρό και των τρένων, με καθυστερήσεις στις γραμμές Elizabeth και Piccadilly και ακυρώσεις δρομολογίων.

Αυτόπτης μάρτυρας αναφέρει ότι «έχουν συλληφθεί αρκετοί άνθρωποι», ενώ, ήδη αρκετά βίντεο κάνουν τον «γύρο» του διαδικτύου με αστυνομικούς να περνούν χειροπέδες σε άτομα. Σε άλλα βίντεο, φαίνονται αρκετοί ένοπλοι αστυνομικοί στον χώρο στάθμευσης.

Footage shows a man being arrested at Heathrow airport following a huge armed police response pic.twitter.com/zaD8jSQliH — Shiri_Sabra (@sabra_the) December 7, 2025

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανακοίνωσε μία σύλληψη μέχρι στιγμής

Η Μητροπολιτική Αστυνομική Υπηρεσία του Λονδίνου αρκετοί άνθρωποι δέχτηκαν «σπρέι πιπεριού» στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου νωρίτερα σήμερα, ενώ, ένας άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για εμπλοκή στο συμβάν.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της αστυνομίας:

«Η αστυνομία βρίσκεται στο αεροδρόμιο Χίθροου, καθώς διερευνά τις συνθήκες γύρω από την επίθεση σε αρκετούς ανθρώπους, σήμερα το πρωί. Οι αστυνομικοί κλήθηκαν στις 08:11 (σ.σ. 10:11) στο πολυώροφο πάρκινγκ του Τερματικού 3 έπειτα από αναφορές για πολλαπλές επιθέσεις σε ανθρώπους.

Αρκετοί άνθρωποι ψεκαστήκαν με κάτι που πιστεύεται ότι ήταν μία μορφή σπρέι πιπεριού από ομάδα ανδρών, οι οποίοι στη συνέχεια αποχώρησαν από το σημείο.

Ένοπλοι αξιωματικοί μετέβησαν και συνέλαβαν έναν άνδρα ως ύποπτο για την επίθεση. Παραμένει υπό κράτηση και οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό πιθανών άλλων δραστών.

Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Λονδίνου παρενέβη και οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Οι τραυματισμοί τους δεν θεωρούνται σοβαροί απειλητικοί για τη ζωή.

Αυτήν τη στιγμή, υπάρχουν κάποια προβλήματα στην κυκλοφορία στην περιοχή και ο Τερματικός 3 παραμένει ανοιχτός».

Ο διοικητής, Πίτερ Στίβενς, ανέφερε πως «προς το παρόν, πιστεύουμε ότι το περιστατικό αφορούσε μία ομάδα ανθρώπων που γνωρίζονταν μεταξύ τους, με μία λογομαχία να κλιμακώνεται και να έχει ως αποτέλεσμα τραυματισμό αρκετών ανθρώπων.

Οι αστυνομικοί μας ανταποκρίθηκαν γρήγορα και θα υπάρχει αυξημένη αστυνομική παρουσία στο αεροδρόμιο Χίθροου καθ’ όλη τη διάρκεια του πρωινού, για να συνεχιστούν οι έρευνες και να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των ατόμων στην περιοχή. Δεν αντιμετωπίζουμε αυτό το περιστατικό ως τρομοκρατική ενέργεια. Κατανοώ τις ανησυχίες του κοινού και θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους βρίσκονταν στην περιοχή για τη συνεργασία τους, σήμερα το πρωί».