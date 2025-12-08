Θεσσαλονίκη: Σύσκεψη επιτροπών μπλόκων Βόρειας Ελλάδας- Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα η ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης στην οποία έλαβαν μέρος επιτροπές αγροτών από διάφορα μπλόκα που βρίσκονται σε κομβικά σημεία.

Στην σύσκεψη συμμετείχαν αγρότες από περισσότερα από 19 μπλόκα και σύμφωνα με τη συντονιστική επιτροπή που συστήθηκε, όπως ανέφεραν μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης, θα συνεχίσουν αδιάλειπτα και χωρίς αλλαγή στην πορεία τους.

Τα μπλόκα θα παραμείνουν και μέσα στην εβδομάδα θα ενισχυθούν ενώ θα αποφασιστούν και οι νέες τους κινήσεις.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

Διαβάστε επίσης