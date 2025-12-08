Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε το Καστελόριζο λόγω της κακοκαιρίας Byron

Με εντολή του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου, το Καστελόριζο τέθηκε σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης, ύστερα από τα έντονα φαινόμενα της κακοκαιρίας Byron που έπληξαν το νησί.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, το μέτρο κρίθηκε απαραίτητο ώστε να αντιμετωπιστούν οι άμεσες ανάγκες και να διαχειριστούν οι ζημιές που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία στις 5 και 6 Δεκεμβρίου.

Η ισχύς της απόφασης ορίζεται για διάστημα τριών μηνών.

Διαβάστε επίσης