Πάτρα: Αποκλεισμένος ο αυτοκινητόδρομος Πατρών – Πύργου στο ύψος του κόμβου της Κάτω Αχαΐας
Η κίνηση των οχημάτων πραγματοποιείται από εναλλακτικές διαδρομές - Πού εκτρέπεται η κυκλοφορία
Σε αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Πατρών - Πύργου, στο ύψος του κόμβου της Κάτω Αχαΐας, προχώρησαν απόψε αγρότες και κτηνοτρόφοι της δυτικής Αχαΐας.
Η κίνηση των οχημάτων εκτρέπεται στην παλαιά εθνική οδό Πατρών - Πύργου, μέσω των κόμβων ΒΙ.ΠΕ Πάτρας και Βάρδας.
Στο μεταξύ, αποκλεισμένο εξακολουθεί να παραμένει από αγρότες και κτηνοτρόφους τμήμα της μεγάλης περιμετρικής οδού της Πάτρας, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των αυτοκινήτων να εκτρέπεται μέσω των κόμβων Κ1-Λιμάνι Πάτρας και Οβρυάς.
