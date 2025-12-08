Χανιά: Ανοικτό το αεροδρόμιο από τους κτηνοτρόφους για να μην ταλαιπωρηθούν πολίτες

Ανοιξε στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας (8/12) η δίοδος προς το αεροδρόμιο Χανίων καθώς οι αγρότες άνοιξαν τον δρόμο προεκιμένου να μην ταλαιπωρηθούν οι πολίτες.

Οι πτήσεις πραγματοποιούνται κανονικά, ωστόσο οι αγρότες και κτηνοτρόφοι παραμένουν στο σημείο και στους χώρους του αεροδρομίου. Οι συγκεντρωμένοι αναμένεται το πρωί της Τρίτης να λάβουν νέες αποφάσεις για την συνέχεια των κινητοποιήσεών τους.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα προκλήθηκαν επεισόδια όταν το συγκεντρωμένο πλήθος προσπάθηγσε να περάσει στον χώρο του αεροδρομίου μετα ΜΑΤ να κάνουν χρήση χημικών με χειροβομβίδες κρότου λάμψης.

