Λάρισα: Σκληραίνουν και άλλο τη στάση τους αγρότες -Κλειστές οι παρακαμπτήριες στη Νίκαια

Αποφασισμένοι να προχωρήσουν με πιο σκληρή στάση είναι οι αγρότες στη Νίκαια που προχωρούν δυναμικά σε νέες κινητοποιήσεις διεκδικώντας τα αιτήματα τους.

Οι κινητοποιήσεις των αγροτών κλιμακώνονται καθημερινά σε όλη τη χώρα με τους αγρότες να λαμβάνουν πιο σκληρά μέτρα.

Οι αγρότες στη Νίκαια της Λάρισας το απόγευμα της Δευτέρας προχώρησαν στον αποκλεισμό και των δύο παρακαμπτηρίων οδών της Εθνικής Οδού στη Νίκαια Λάρισας, δείχνοντας για μια ακόμη φορά την πρόθεσή τους να προχωρήσουν μέχρι τέλους τις κινητοποιήσεις τους.

Οι παρακαμπτήριες οδοί θα μείνουν κλειστές για δύο ώρες (μέχρι τις 19:00) , με τους αγρότες να διαμηνύουν ότι στην πανελλαδική σύσκεψη του Σαββάτου θα ληφθούν πιο σκληρά μέτρα.

Οι διαμαρτυρόμενοι του πρωτογενή τομέα, υποστηρίζουν ότι «αυτό είναι μόνο η αρχή», εάν δεν ικανοποιηθούν τα αίτηματά τους. Στόχος, παραμένουν τα λιμάνια της χώρας, έτσι ώστε εκτός από το οδικό δίκτυο και τα τελωνεία, να παραλύσουν και οι θαλάσσιες μεταφορές, καταφέρνοντας ένα μεγάλο πλήγμα στην κυβέρνηση.

Με πληροφορίες από thesspost.gr