Μυτιλήνη: Αγρότες έκλεισαν τις εισόδους του «Διαγόρας» – Χωρίς επιβάτες αναχώρησε το πλοίο

Άδειο απέπλευσε το «Διαγόρας» από τη Μυτιλήνη, καθώς οι αγρότες στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους απέκλεισαν την είσοδο στο πλοίο.

Οι διαδηλωτές προτού μεταβούν στο λιμάνι είχαν πραγματοποιήσει συγκεντρώσεις σε κομβικά σημεία του νησιού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο λιμάνι εγκλωβίστηκαν περίπου 150 επιβάτες, 25 φορτηγά και 45 Ι.Χ., που δεν κατάφεραν να επιβιβαστούν, ενώ το πλοίο αναχώρησε κανονικά για Χίο και Πειραιά, ακολουθώντας το προγραμματισμένο του δρομολόγιο.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, οι αγρότες είχαν πραγματοποιήσει δύο συγκεντρώσεις με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα – στον κόμβο της Λάρσου και στη ΔΕΗ – πριν κινηθούν προς το λιμάνι της Μυτιλήνης, όπου και προχώρησαν στον αποκλεισμό του.

